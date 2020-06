Realiza agroecología

Javier Aprile de La Ovejería, departamento El Carmen, es un exproductor de tabaco que arrendó la finca y se dedicó desde hace siete años en dos canteros de dos metros por treinta a trabajar con humus de lombrices californianas, para lombricompuesto y ahora tiene cuarta hectárea con hortalizas, variedad de 30 frutales, de dos a tres plantas de cada una, e incorporó 100 gallinas y produce huevos.

"Es todo natural, no hice ningún tipo de remedios, nada. Los dos primeros años me costó porque tenía mucha plaga y el terreno no estaba bien, ahora con este tipo de manejo me entró menos plaga y el suelo está mejor", explicó Aprile. Detalló que de la producción la mitad es para consumo propio, y el resto se vende muy poco, con lo cual se lo vende a los familiares y amigos, pero aspira a llegar a producir diez hectáreas con ese manejo sin agroquímicos.

Produce tomate, zapallitos, pimiento y por la cuarentena se atrasó, está trasplantando y sembrando. Agradecio a Inta que lo ayudó y ya produce manzanas, por lo que hizo injertos.

"Lo que hago es agroecología, lo que se hará en el futuro", finalizó.