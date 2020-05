Medidas de control en el nosocomio quiaqueño

Se aplicará estrictamente el decreto del gobierno jujeño, el cual establece deberá pagar elevadas multas personas de doble nacionalidad que no justifiquen su residencia.

La cuarentena en la frontera dejó al desnudo algunas falencias en cuanto al control migratorio-aduanero, sin dudas el paso La Quiaca –Villazón sigue siendo un colador.

Unidas por la historia, cultura, idiosincrasia, lazos sanguíneos y otras tantas cosas, ambas ciudades tienen una realidad diferente en la actualidad, uno de esos temas es la salud.

Por la situación a nivel global de la pandemia, la prioridad en atención sanitaria es para los quiaqueños, es por ello que habrá medidas estrictas de control.

Para evitar personas con doble nacionalidad que no fijan residencia en La Quiaca, aprovechen el sistema de salud gratuito que ofrece el Estado Nacional.

En ese marco la directora del hospital Jorge Uro manifestó durante una conferencia de prensa del COE local, “nuestra intención es actualizar los padrones de manera que la información sea compartida con las distintas instituciones con el objeto de verificar si realmente las personas que van a recibir atención están efectivamente están residiendo en La Quiaca. Ese trabajo estará a cargo del personal de Atención Primaria de la Salud”, indicó.

En consonancia con el gobernador Gerardo Morales añadió, “la infraestructura sanitaria del hospital Jorge Uro no tiene capacidad para atender casos de personas extranjeras que ingresen a la provincia. En el caso de personas con doble nacionalidad, y doble documento, no se va a atender a personas que no justifiquen su residencia en La Quiaca”, remarcó.

Para finalizar manifestó, “debe acabarse la gente siga transitando por pasos ilegales, en muchos casos presentan el DNI argentino por la doble nacionalidad que tienen los habitantes de la zona, eso no permite que podamos corroborar las fechas en que ingresan”, explicó.

Las medidas restrictivas para circular libremente por el paso internacional “Horacio Guzmán”, significó un descenso importante de personas que no residen en La Quiaca asistan al nosocomio quiaqueño por atención médica.

Además quedó en evidencia el hospital Jorge Uro era utilizado desde su creación por miles de ciudadanos bolivianos y doble nacionalidad, sin que esa atención sea recíproca en el Estado Plurinacional de Bolivia.