Mauricio Hanuch enlutó al fútbol argentino

El exjugador de Platense, Mauricio Hanuch, falleció esta tarde como consecuencia de un cáncer de estómago, que minó su salud durante los últimos meses.



Hanuch, de 43 años, murió en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, según confirmó a Télam su ex compañero en la entidad de Vicente López, Claudio Spontón.



"Lamentablemente, el 'Turco' (Hanuch) murió esta tarde. Le peleó todo lo que pudo al cáncer, pero no se pudo recuperar", describió el actual entrenador de la división Reserva de la institución 'calamar'.



Hanuch había recibido un trasplante de riñón de su hermana Yanina, hace nueve años, aproximadamente.



El también ex jugador de Independiente, Estudiantes de La Plata y Deportivo Morón, entre otros clubes, había viajado a principios de año a Portugal, a visitar al guardavallas Agustín Marchesín (Porto), a quien representaba. Tras ese viaje, el otrora atacante tuvo que ser internado en el Sanatorio de la Trinidad de Buenos Aires, por "fuertes dolores en el estómago" contó -oportunamente- su hermana.



El delantero, que también se desempeñaba como una suerte de ojeador del Sporting Lisboa (entidad en la que actuó entre 1999 y 2000), vivió su tarde de gloria en Platense, en un contundente triunfo sobre Boca Juniors (4-0), en el Clausura '98.



En aquella tarde en la Bombonera, Hanuch convirtió dos goles para un equipo dirigido en esa ocasión por Carlos Picerni, que se mostró letal ante el elenco xeneize que conducía Héctor 'Bambino' Veira. Los otros tantos de ese domingo 22 de febrero del '98 fueron aportados por Alberto Godoy y el propio Spontón.



El club de Vicente López lo despidió en forma sentida en sus redes sociales, al expresar: "Hasta siempre Mauricio Hanuch. Nos dejaste tus gambetas, tu risa fresca, tu hombría de bien y tu alegría permanente"



"Estarás eternamente en los corazones calamares y nunca te vamos a olvidar. Hasta siempre 'Turquito' querido; descansa en paz", finalizó el comunicado.