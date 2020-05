Ciaf tiene todo listo par el regreso a las prácticas

Como primer paso importante es retornar a los entrenamientos. Sin embargo los entrenadores del equipo de hándbol de Ciaf, Centro de Acondicionamiento Físico, saben que el desafío en estos tiempos pasará por la motivación de los jugadores ante la falta de competencia.

"El problema que puede generar la falta de competencia es en el aspecto psicológico, que se torne aburrido, al jugador le gusta la competencia, el contacto, hacer goles, defender, situaciones de juego, y es lo que se extraña y está faltando, y nosotros nuestro gran desafío como entrenadores es tratar de compensar esa falta en el diseño de la planificación que sea lo más cercano posible aunque nunca va a ser lo mismo", expresó Sergio Molina, entrenador del equipo de hándbol.

En cuanto al sobreentrenamiento que puedan tener los jugadores, el técnico explicó: "Tengo experiencia en otros deportes en cuanto a preparación física y en términos generales, en exceso no puede perjudicar al jugador, al contrario esta etapa puede generar muchos beneficios porque al no haber competencia, siempre siendo optimista, sirve por ejemplo en un deporte como el hándbol para pulir y fortalecer todas esas capacidades que muchas veces en un ritmo normal de competencia no se puede destinarle tanto tiempo porque el jugador amateur además de entrenar tiene otras cosas personales, entonces en una hora y media de entrenamiento no puede realizar trabajos como ser ejercicios preventivos o fortalecimiento, hay jugadores lesionados que en esta etapa les viene bien para recuperarse y fortalecerse".

Molina tiene todo listo para el regreso de Ciaf en el playón del colegio José Hernández, "estamos sujetos a lo que hace el colegio, nosotros tenemos nuestro protocolo, tenemos que ajustar detalles para que sea oficial y no tengamos ningún problema, de todos modos la semana pasada estuvimos testeando para comenzar con un número reducido de jugadores y ver si funciona y si es posible, pero en lo formal está todo encaminado para poder hacer oficial el regreso y comenzar a entrenar", puntualizó agregando que "será bajo la modalidad de actividad física grupal, lo que anunció el gobernador cuando dijeron sobre las modalidades de cielo abierto, las distancias entre persona, el tránsito y ubicaciones". Eso sí, de hándbol "por ahora nada, no podemos tener contacto, no se puede usar elementos, menos pelota, pero por lo menos para comenzar a entrenar la parte física porque es como una clase de fitness grupal", culminó Molin