Triste es la noticia que proviene desde el sector rural de La Ovejería, jurisdicción de la ciudad de Monterrico, donde un joven motociclista falleció a raíz de sufrir un grave siniestro vial, en la ruta provincial Nº 42, cuando fue atropellado por un automóvil particular.

El lamentable episodio sucedió cerca de las 20 del pasado lunes, en dicha carretera, muy cerca del famoso cruce Scaro, que divide las rutas provinciales 43 y 46. Fue allí cuando en el sentido La Ovejería-

Monterrico, el joven protagonista, a bordo de una moto de marca Honda de 150 cc, habría sido atropellado desde atrás por un automovilista que no lo habría visto.

Se tratan de establecer los motivos del choque, pero se presume que el conductor del automóvil de marca Fiat Siena no se habría percatado sobre la presencia del rodado menor en la ruta, por eso el brutal impacto desde atrás, que dejó malherido en el asfalto al joven de 25 años, persona que luego recibió la ayuda del Same Monterrico, para ser trasladado al hospital local, pero ante la gravedad fue derivado al hospital "Pablo Soria".

Muerte por heridas graves

En el nosocomio local, el sujeto atropellado murió, no pudo aguantar los severos y múltiples golpes recibidos por el impacto. Además, la policía cuando llegó al lugar, no encontró el casco de seguridad, adelatando que este joven no tenía la protección necesaria, en el momento de la colisión.

La víctima fatal fue identificada como Mauro Cristian Coca de 25 años de edad, oriundo de la zona de La Ovejería, hace poco se habría mudado al barrio San Isidro de este sector rural, por ello hacía el trayecto mencionado con cierta frecuencia por tener a sus familiares en la ciudad tabacalera.

Las actuaciones sumarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaría de La Ovejería, dando ellos participación a Fiscalía de turno.

En tanto al conductor del auto Fiat Siena es un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad de Pampa Blanca, en el examen de alcoholemia dio negativo y está a disposición de Fiscalía.