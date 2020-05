"Me avisaban que podía morir, nunca tuve miedo"

Con sólo 23 años, vivió muchos momentos difíciles desde la niñez por las complicaciones de la leucemia que lo llevaron al borde de la muerte. La historia del joven Pablo Chapana evoca esperanza y es que parte de su recuperación la atribuyó a la fe, a la que se aferró de la mano de su tía. Pese a recaídas vive con alegría y proyecta seguir estudiando Psicología, ahora interrumpida por la pandemia.

Menudo de contextura y sumamente joven, Pablo relató detalles de su atribulado paso por hospitales, terapias y tratamientos, que pudo superar a cada paso cuando encontró, al principio incrédulo el poder de la fe, que luego no le dejó decaer.

"Todo comenzó cuando tenía 14 años, me empecé a sentir cansado, con poca energía, y resultó que la enfermedad que tenía era leucemia. Estuve tres meses internado en el Hospital de Niños y en situación crítica. Tenía varias complicaciones, pulmonía, no comía, algo en el cuello, se me había hinchado el estómago, no podía caminar, y llegué a tener un coágulo en la cabeza", explicó Chapana.

Recordó que lo llevaron a terapia intensiva por tres semanas, y como era el Hospital de Niños no le decían nada, todo le comunicaban a sus padres y no sabía lo que le pasaba. Ya en terapia, no podía hablar y no lo quisieron operar porque iba a quedar en estado vegetativo, por lo que parecía algo muy grave ya que a sus papás les hicieron firmar papeles sobre donación de órganos. Ellos accedieron y lo supo porque ese trámite lo vio cuando murió por ese tiempo su hermanita, quien había caído de una cucheta.

"Llegó mi tía María (Villalobos), que es religiosa, había orado por mí y decía que el coágulo que tenía en mi cabeza iba a desaparecer, que iba a estar todo bien si yo recibía a Jesús, que iba a salir adelante. Primero no le creía, pero le hice caso y estuvimos orando, y al día siguiente despierto, me llevan a tomografía, mi respiración era más fuerte y constante, y resulta que el coágulo que estaba en mi cabeza ya había desaparecido, no había explicación y empecé a mejorar, caminar", relató.

A los 19 tuvo una recaída, con las mismas complicaciones, dejó de caminar, afectado el pulmón, pero sintió que estaba más fuerte para sobrellevarlo. "Me había convertido al cristianismo, cristiano evangélico, aunque ahora ya tenía conciencia, me avisaban que podía morir, estaba confiado, no me preocupaba, nunca tuve miedo. Por todo lo que me enseñaron en la Iglesia, confié en Dios, oraba, esperaba salir", recordó emocionado.

Finalmente le dieron el alta aún con incertidumbre y allí comenzó a mejorar, a caminar, comer y sentirse mejor. Desde entonces pasaron cinco años y pudo recobrar la tranquilidad. Con cuidados y apoyo de su familia mejoró y aunque sus padres se separaron no tuvo rencor.

Entonces apareció gente de la Modalidad Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de donde recordó a su profesor Carlos Castro quien lo incentivó a estudiar y por él se interesó en la historia. Ese sistema hospitalario le permitió terminar el secundario, y al tener una posibilidad de estudiar se inclinó finalmente por la Psicología.

"Uno aprende cosas reflexiona lo que está bien, lo que está mal. Cuando uno está enfermo empieza a valorar mil veces la salud que cuando estás sano. Cuando estás en una situación crítica pensás "no voy a hacer esto", aprendes muchas cosas, fue muy fuerte lo que me pasó, sentí mucho dolor y salgo adelante gracias a Dios", relató.

Con su madre y tres hermanas trabajando y estudiando en Buenos Aires, una hermana en Jujuy con la que se cuidan mutuamente mientras vivía con su abuela y su padre, surgió una oportunidad para poder estudiar. Sus tíos le ofrecieron estudiar en Córdoba y accedió este año, y pudo cursar dos meses de Psicología hasta que comenzó la cuarentena por la pandemia de Covid-19. Entonces tuvo que volver y hoy está en cuarentena en un complejo de Alto Comedero.

No hay un registro oficial de casos en el país

Las leucemias están entre las enfermedades oncohematológicas más frecuentes, aunque son de difícil sospecha porque sus síntomas tienden a ser algo inespecíficos, decaimiento, fatiga constante y fiebre, entre otros. Existen distintos tipos de leucemia, según la clase de glóbulo blanco que se multiplica en forma descontrolada y según la forma de evolución de la enfermedad.