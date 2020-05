Messi, después del aislamiento, está listo para volver a jugar

Después del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronovirus y a pocos días de haber vuelto a las prácticas, el astro rosarino Lionel Messi se mostró ayer a un ritmo muy intenso y con mucha participación en el entrenamiento de Barcelona de España, uno de los primeros grupales y donde pudo tener una práctica de fútbol reducido con sus compañeros.

El equipo culé lidera el campeonato español con 58 puntos, seguido por Real Madrid (56), Sevilla (47) y Getafe (46).

Messi, según un video que difundió el propio conjunto "culé", primero se deslizó para recuperar la pelota sobre un compañero, se lanzó al ataque y armó una definición excelente.

De hecho, hizo revolcar por el césped al arquero alemán Ter Stegen, que quedó resignado luego de "comerse" el amague del rosarino, que definió con pierna derecha.

El lunes, Messi estuvo junto a trece compañeros del plantel de Barcelona al mismo tiempo en una de las canchas auxiliares del predio azulgrana, en un nuevo paso adelante del protocolo de seguridad sanitaria establecido por el Gobierno de España con vistas al regreso de LaLiga en junio.

Con nuevo look, el pelo más largo y sin barba, la "Pulga" rosarina se sacó entonces las ganas de jugar dentro de un campo de juego, luego de más de dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

El Gobierno de España autorizó la vuelta del fútbol a partir del lunes 8 de junio pero se especula que la jornada 28 comenzará el jueves 11 con el clásico andaluz entre el Sevilla y Betis.

Tras 27 fechas disputadas, el Barcelona es el líder del torneo con 58 puntos, seguido del Real Madrid (56), Sevilla (47) y Getafe (46).

En ese reinicio, Messi buscará batir otro récord a su larga lista: llegar a las 1.000 participaciones directas en goles, entre tantos convertidos y asistencias, tanto en Barcelona como en la Selección Argentina.

¿Castigados?

Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco "Mudo" Vázquez, los tres futbolistas del Sevilla de España que organizaron una reunión por fuera de los lineamientos del aislamiento por la pandemia de coronavirus, se encuentran "apartados" de los entrenamientos hasta que sus tests den "negativos".

Ninguno de los cuatro jugadores involucrados -además está el holandes De Jong- estuvo presente junto al resto del plantel en la ciudad deportiva "José Ramón Cisneros Palacios", donde los dirigidos por Julien Lopetegui iniciaron los trabajos con grupos de hasta 14 jugadores, lo que fue habilitado desde el lunes.

Según informaron medios sevillanos, los cuatro jugadores entrenaron en un mini grupo y así será hasta que nuevos tests PCR confirmen que permanecen sin estar contagiados.

Hasta que los resultados de los tests no sean conocidos deberán permanecer en cuarentena particular, sin contacto con los demás jugadores del Sevilla. Ocampos, Banega, Mudo y De Jong se saltaron el protocolo el pasado fin de semana organizando un almuerzo juntos a sus mujeres y cuatro amigos en el domicilio de Ever. El sábado pasado, una reunión de más de 10 personas, al margen que no había distancia social ni barbijos, todavía estaba prohibida por las normas de la fase 1 del aislamiento. Por este motivo, Sevilla recibió una dura reprimenda por parte de la liga, hasta el punto de escribir el presidente, Javier Tebas, una carta a todos los clubes profesionales recordándole sus obligaciones, y también se le avisó que esos jugadores no podían trabajar con el resto de sus compañeros.

¿Peligran las olimpíadas?

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró ayer que si existe “un mínimo riesgo” de contagio de coronavirus durante los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, este no podría llevarse a cabo. “Todo tiene que estar controlado. Todo el mundo habla de que una vacuna sería la solución, pero si hay el mínimo riesgo en Tokio, no se podrían hacer los Juegos”, aseguró Blanco en una entrevista para Teledeporte de España. “Estamos hablando del acontecimiento de los acontecimientos y lo primero y prioritario es la salud, y eso tiene que estar totalmente controlado”, agregó. El titular del COE se refirió a la posibilidad de un nuevo cambio en la fecha de realización de la máxima cita deportiva, remarcando que no pueden pasarse para el 2022.

Arquero inglés, infectado

El arquero de Bournemouth, Aaron Ramsdale, reveló ayer que es uno de los dos casos que resultaron positivos de coronavirus sobre un total de 996 tests que se efectuaron a los futbolistas de la Premier League, la liga inglesa de fútbol. Ramsdale, de 22 años, comentó que su estado general es bueno y reveló que resultó positivo al test que le efectuaron la semana pasada, por lo que estará en cuarentena al menos 14 días hasta someterse a otro control.