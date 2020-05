Asesoran y acompañan a quienes precisan abortar

"Socorro Rosa Jujuy" es una organización que trabaja brindando asesoramiento y contención a mujeres que necesitan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y lo hacen a través de un acompañamiento general antes y después del aborto.

Con "Socorro Rosa Jujuy" se pueden comunicar de lunes a viernes de 14 a 20 al 3885841757 o por sus redes sociales.

Está compuesta por activistas feministas que están en todo el país a través de 25 organizaciones, además coordinan acciones con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y son integrantes de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito.

La institución surgió en el 2012, "brindamos información sobre aborto seguro y gratuito según lo implementado por la Organización Mundial de la Salud. Mediante un número de Whatsapp y por las redes sociales las personas nos escriben para recibir esta información. Hacemos citas para realizar talleres para charlar sobre el marco legal, sobre los tratamientos que se tienen en relación a la ILE", destacó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, Florencia Montoya, referente de "Socorro Rosa Jujuy", que funciona dentro de la entidad a nivel nacional "Socorristas en Red".

Asimismo señaló que "en este tiempo de pandemia nos vimos obligadas a poder seguir acompañando a estas personas mediante videollamadas, de esa forma virtual continuamos con nuestro trabajo asegurando este derecho de brindar información que tiene que ver con el sistema público de salud y relacionándonos con otros espacios que trabajan el tema de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos".

"La información que brindamos tiene que ver con el marco legal, sabemos que el aborto es legal desde 1921 y tenemos dos causales. Luego damos la información del uso seguro de tratamiento farmacológico que prevé la OMS que es un tratamiento con medicación, se les habla sobre los síntomas de alarma y hacemos articulaciones donde vemos que es preciso que accedan al sistema tanto público o privado y es clave que sean acompañadas y atendidas por personal idóneo en el tema", añadió.

Poder acompañar

En ese sentido mencionó que "la cuestión es poder acompañar también en el momento del proceso cuando están haciendo la intervención en sí, además hablar sobre métodos anticonceptivos, cuáles son los más eficaces, para que el proceso sea más integral. A la vez tenemos un registro que vamos completando con datos generando sistematizaciones anuales para obtener datos precisos importantes para apoyar la legalización de este derecho y que sea una interrupción voluntaria del embarazo, no solamente por causales".

Mediante esta base de datos que la institución va confeccionando a medida que se le presentan casos pueden obtener información precisa sobre edades, hijos a cargo, trabajos, escolarización, motivos de abortar, dónde viven, en qué condiciones, etc. A fin de aportarlos para la confección de políticas públicas.

Explicó que ya tuvieron reuniones con el sector de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud en donde brindaron sus aportes que también fueron tenidos en cuenta por la Organización Mundial de la Salud.

Las causas están vinculadas a la salud física y mental

Florencia Montoya de “Socorro Rosa Jujuy” remarcó que los causales que están presentes en el protocolo de ILE fueron adaptados y actualizados a partir del año 2012 a partir de la creación del Fallo Fal, “que están en el primer protocolo generado en el año 2015 y actualizado en el 2019. Estos causales son de salud y se toma como definición de salud algo integral que tiene que ver con la decisión del aborto y es la búsqueda de un equilibrio dentro de un proceso psicosocial a través de una enfermedad donde se tiene que tener en cuenta la salud mental”.

Siguió diciendo que “un embarazo no planificado o no deseado genera, dentro del proceso del desarrollo del ciclo vital de la persona que está gestando algo en su cuerpo, un embarazo que no decidió e incide en forma de daño y la pone en riesgo en lo emocional, psíquico, emocional o proyecto de vida. Se habla de un potencial riesgo con respecto a su salud”. En ese contexto indicó que “mujeres durante la cuarentena no pudieron acceder a medicación o que fueron víctimas de violaciones por su propia pareja y quedaron embarazadas. Hay barreras para la accesibilidad de equipos de salud que deciden por estas personas. La otra causal es cuando corre riesgo la salud física de la persona gestante”.

Finalizó diciendo que “también hay que mencionar el causal violación, hay casos de niñas que son violadas y no pueden acceder porque alguien objeta. Es importante que sepamos que el protocolo Ile no prevé una cantidad de semanas para acceder a la práctica”.