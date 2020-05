Moisés Gallo Rocha y el crecimiento capitalino

Con mucho trabajo César Moisés Gallo Rocha logró reactivar el tenis de mesa en San Salvador. "Tenemos un buen grupo de jugadores en diferentes categoría que va creciendo", apuntó.

El entrenador espera que desde el Comité Operativo de Emergencia den la orden de habilitar otra vez esta disciplina, "no estamos entrenando todavía, por el momento no tenemos nada definido porque recién se están retomando las actividades al aire libre, la actividad en espacios cerrados está regresando con muchas restricciones, pero me parece que vamos a tener más tiempo", explicó. Pero este tiempo sirvió para seguir capacitándose, "estamos en contacto con la Asociación, en esta época se realizaron muchas capacitaciones para tratar que los chicos que tienen mesa en sus casas no pierdan la práctica, los entrenadores nos mantenemos comunicados tratando de darles las indicaciones a los padres para mantener la actividad, pero está complicado que regrese, dependerá del tiempo".

El tenis de mesa jujeño ya maneja un protocolo, "tenemos uno que estamos terminando porque hace poco se presentó el primer protocolo desde la Federación Argentina, será tomado como referencia porque nosotros pertenecemos a ellos, la idea es ir en bloque y seguir los lineamientos que la Federación manda, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarlo a las necesidades y exigencias de la provincia".

Pero nada detiene las ganas y el objetivo de Moisés Gallo Rocha, "buscamos que los chicos se sumen, en nuestra provincia tiene mucha historia, jugadores de gran trayectoria, siempre buscamos reactivarlo como en aquellos años con una gran cantidad de jugadores, que vuelva a ser un deporte popular" subrayó, agregando que "implementamos la cantidad de jugadores en las diferentes categorías, poco a poco van logrando un nivel muy bueno, lo cual les permite ser protagonistas en los diferentes certámenes, tanto local como a nivel regional y los nacionales".

El entrenador reconoció el importante apoyo recibido desde la Asociación de Tenis de Mesa Jujuy, eso les permitió "tener un gran avance, en esta gestión del presidente Daniel Zapatero, nos acompañó mucho, lo mismo en San Pedro que se sumó el año pasado, en el 2019 tuvimos la posibilidad de ser sede de una fecha del Provincial después de muchos años, eso permitió que muchos jugadores que les cuestan los viajes puedan jugar, fue una gran experiencia para la mayoría de los chicos que por primera vez fueron locales", comentó el técnico que ansioso espera volver a ver a sus pupilos entrenar.