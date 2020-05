"Jujeño soy" por artistas unidos

En la noche del lunes salió una nueva versión del tema de Néstor González, de La Cantada, "Jujeño soy" con las voces de muchos músicos jujeños que se unieron para este proyecto.

Se llama "Jujeño soy, versión cuarentena" y fue un pedido del Gobierno de Jujuy, a los músicos de nuestra tierra.

Conversamos con el autor de la canción para saber cómo se hizo. "A mí me habla el "Seba" López de Los Tekis, yo le había propuesto grabar todos juntos "Jujeño soy", y él me cuenta que el Gobierno de Jujuy le había pedido que escribiera o buscara una canción para que grabáramos todos los jujeños, con un mensaje de unión", explica Néstor.

"Y él -por Seba- me dice, a mí me parece que ése es el tema que necesitamos para ilustrar la unión de los jujeños, porque es una canción que ustedes hacen desde hace años, que la vienen cantando, y está en la cabeza y el corazón de la gente. Y acepté", cuenta.

Entre los dos empezaron a armar la lista de artistas, "queríamos que entraran muchos más, pero por la estructura de la canción que tiene 30 versos, no daba para invitar a más de 30 artistas".

La producción musical es de Seba López. Se grabó en el estudio El Garage de Pilo Puch, en la capital jujeña, y cada artista grabó en sus casas las voces y videos. Se los mandaron por mail a Sebastián López y él a la gente del Gobierno que se encargó de hacer la edición del video clip, con las imágenes de los artistas y sumándole imágenes de Jujuy.

El video explotó en las redes el martes, con buenos comentarios, puesto que en la producción se sumaron artistas independientes, consagrados, incipientes, y de distintas ideologías políticas. La premisa fue demostrar la unión, y se logró.

Con buenos comentarios de la mayoría y algunas críticas, Néstor expresa que "valoro la extensión, porque con Seba la idea fue hablarlos a todos más allá de las ideologías políticas porque se trata de una canción que ya está metida en el corazón de la gente. La canción no tiene color político, el mensaje era ‘Jujeño soy, jujeños somos, estamos unidos’".

"En el caso de Bruno Arias, su grandeza de artista pudo más que su ideología", comentó ante su presencia que fue una de las que más se comentó por su conocida postura política, "pero él dijo ‘ahí estoy con ustedes, somos compañeros, somos jujeños’", contó González.

También aclaró que ningún artista cobró por esto, "porque entendimos que era un momento crucial de la provincia, del país y del mundo. Vemos el esfuerzo que estamos haciendo todos en cuarentena. Llevamos un par de meses cuidándonos, y con el riesgo que implica esta pandemia, y decidimos hacer esto más allá de que nosotros estamos sufriendo las consecuencias económicas".

Néstor entiende que no sólo se vienen tiempos difíciles, sino que "nuestro presente ya es difícil, pero en esto le pusimos el corazón de músico, el amor a nuestra tierra, y el compañerismo. Sabemos que faltaron muchos artistas que queríamos que estén, pero la canción está pensada para que participen lo máximo posible", manifestó.

Y entonces se viene la expresión de deseo: "Por ahí estaría bueno hacer otra versión con otros treinta, ya lo vamos a ver".

Participaron en esta versión con sus voces y sus instrumentos Sebastián López, Mauro Coletti y Juanjo Pestoni (Los Tekis); Néstor y Oscar González (La Cantada); Noelia Gareca; José Luis Salinas (Ternura); Bruno Arias; Norma de América; Maxi Gil; Daniel y Raúl Carrilo, y Pucho González (Los de Jujuy); Sergio Saracho y Pablo Ogara (La Yugular); Isabel, Angélica y José Simón; Jorge Guari; Daniel Vedia; Gustavo Patiño; Walter Zapana y Ángel Bravo (Coroico); Omar Monaldi y Jorge Rangeón (Jujeños); Alfonso Checa y Luciana Araya (Trankabalanka); Dante "Makoto" Rodríguez (La Bandymanía); Andrea Zárate (Banda Coya), Wester Asmuzi (Napia); Gastón Villagra, y Mauricio y César Rivero (Copleros); Maryta de Humahuaca; Fava Kindgard; Pilo Puch; Alomías Lizárraga; César Lizarazo (Grupo Felicidad); Diego Jerez, (Sampedreños); Memo Vilte; Galo Maidana; Mariela Vidal; Bruno Luna (Los Criollos); Diableros Jujeños, Giovanna Giacoppo; Tony Izquierdo; Caro Escobar; y Martín Arco (Tunay).

Llamó la atención la ausencia de algunos referentes, aunque ya una parte de la respuesta está dada, con esto del límite de los 30. Néstor explicó por ejemplo que en el caso de Tomás Lipán, "está en buenos Aires, y se le complicaba la filmación. Nos hubiera encantado que esté él, pero no fue porque no haya sido invitado ni porque no haya querido, sino por cuestiones técnicas", aclaró.

A las críticas

Algunos comentarios en las redes, les cuestionaba a los participantes, "regalar" su trabajo al gobierno.

Y Néstor contestó que "en este momento donde estamos padeciendo la falta de trabajo, quisimos demostrar que también pertenecemos a esta provincia y no estamos fuera de lo que padecen muchos. En el caso nuestro, si tiene que venir algún reclamo o alguna protesta de los artistas hacia el estado provincial o nacional, lo vamos a hacer. Una cosa no quita la otra. Incluso yo estoy en contacto con músicos de Nación y Sadaic, con los que estamos haciendo pedidos especiales porque hasta ahora no hemos recibido nada", contó. "Pero no mezclamos las cosas, la música y el amor por Jujuy no se tocan, después vendrán también las audiencias, para exponer nuestra situación, etc."