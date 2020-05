"La recaudación de las empresas de transporte bajó hasta un 80 %"

-¿Cómo sigue el conflicto por el pago de salarios de ese sector?

-El conflicto se trata de que las empresas no abonaron ningún porcentaje de los salarios vencidos del mes de abril. Las empresas que se encuentran en esta situación alcanzan un 50 a 70%, y a esta altura del mes todavía no cancelaron. De una de las empresas donde estuvimos ayer, estamos esperando que se haga presente algún directivo para ver alguna propuesta de pago. El problema es que están con la incertidumbre de que no saben qué va a pasar con este tema, si les van a pagar, si no les van a pagar. De ahora en más, si quieren que trabajen gratis, bueno, que lo digan, después lo evaluamos. Pero estar en la incertidumbre de que no hayan aportado ni siquiera 10 mil pesos a las cuentas de ahorro de los trabajadores lleva a que la gente se empiece a desesperar.

-¿Cuál es el número de empresas que están en esta situación?

-Todas digamos, todas tienen problemas con el tema de los pagos. Acá en la provincia las empresas urbanas provinciales ya recibieron todo lo que son subsidios provinciales, subsidios nacionales más el tema de la recaudación, y aún así, no terminaron de cancelar, y todos sabemos que con los subsidios nacionales y provinciales, tranquilamente pueden cancelar los salarios de los trabajadores. Nada más que lo utilizan para otras cosas que no vienen al caso. Yo creo que el tema urgente para el trabajador es percibir su salario.

-¿Evalúan llevar adelante alguna medida de fuerza?

-Y no se descarta. Hoy (por ayer) comenzamos con una de las empresas y seguramente esto va a ser un búmeran con el resto de los trabajadores. El problema de otras empresas es que amedrentan al personal con amenazas de despidos y cuestiones por el estilo. Así que, eso los tiene medio callados. Yo creo que si no se soluciona, seguramente esto va a explotar en algún momento.

-En las empresas, ¿se cumplen con los protocolos de bioseguridad?

-No. Con respecto a eso, nosotros hemos hecho presentaciones en el COE y la verdad que hasta el momento ninguna empresa cumple al cien por cien con lo que sería el protocolo. Amén de eso, estamos trabajando, no nos quejamos, corremos el riesgo de contagiarnos pero aún así estamos trabajando y creemos que lo más justo es que se perciban los salarios, mínimamente. Imagínese, estamos al día 27 y todavía no hay nada. Están trabajando todas las empresas de servicios públicos de corta distancia en la provincia.

-¿Están trabajando todas las empresas?

-Sí, es un aporte más de UTA digamos, de no tenerlas paradas para que puedan recaudar y puedan hacer frente a los pagos. Pero ni aún así están cumpliendo.

-¿Cuánta gente viaja de menos en colectivo ahora por la cuarentena?

-Bajó un 70, un 80% la recaudación en las empresas. El problema es que no dejan que suban más de la cantidad de los asientos, o sea, no se puede cargar un colectivo a la capacidad máxima, simplemente los asientos, y eso también lleva al desmedro de la recaudación. También se suma que los horarios están reducidos a un 20 o 30% de circulación.

Pero, reitero, estamos esperando que llegue alguna solución por parte de los directivos de las empresas para que los trabajadores cobren sus salarios.