El 60% de los repatriados tiene problemas de ansiedad

Desde la aparición de la pandemia la Secretaría de Salud Mental de Jujuy extendió y reacomodó su labor para poder atender a las personas que ingresan a la provincia que en su mayoría, el 60%, manifiestan sintomatología de ansiedad durante el aislamiento. También contienen al personal de salud y fuerzas de seguridad.

De ese 60% con ansiedad, un 70% posee estrés agudo por el confinamiento y lo demuestran a través de cambios en el humor, irritamiento, síntomas ansiosos, alteraciones para dormir, etc. que normalmente con un manejo adecuado se regulariza ya que es transitorio. Dentro de esta población también hay quienes tienen una fobia que se les presenta con síntomas físicos y les cuesta respirar, por ejemplo.

Más de 5.000 personas van ingresando a Jujuy desde que inició la cuarentena y actualmente son unas 2.400, todas contaron con esta asistencia y seguimiento que varía según lo que necesita cada persona.

Agustín Yécora, titular de esta dependencia, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "también hay un 15% de personas que poseen trastornos de ansiedad generalizada que ya presentaban síntomas desde antes que se agudizan a partir del encierro. En otro 15% hemos detectado problemas de consumo de sustancias que es gente que ya consumía y el encierro genera una alteración, muchos de ellos inmersos en policonsumo de sustancias, la mayoría".

Además explicó que existe un 5% de los repatriados que poseen dificultades más graves como ser depresión que ya venía desde antes y se agravó por el contexto actual.

En ese sentido sostuvo que "una de las actividades principales que surgieron desde la cuarentena fue el seguimiento a personas que llegan de otras provincias y se encuentran alojadas en hoteles o dispositivos similares por llamada o videollamada, como ellos prefieren. Y se hace una evaluación de acuerdo al cuadro que presentan. Por estar aislados tienen dificultades con el estrés, y si amerita otra complejidad se hace una intervención más especifica que puede contar con atención psiquiátrica y farmacológica, en estos casos también pedimos la excepción si la situación lo amerita y que continúen el aislamiento en sus domicilios".

"Las personas que tienen una descompensación psiquiátrica y que deberían ir a un hotel no van por esa misma descomposición, y es preferible que se internen. Para ellas se armaron salas y dispositivos específicos dentro de hospitales a fin de resguardarlas. Hemos tenido a muchas que no son de la provincia en esa situación. El que maneja los ingresos es el personal de Turismo y como nosotros trabajamos en conjunto con ellos manejamos la misma nómina de personas que ingresan a la provincia", añadió.

Remarcó además que adaptaron equipos dentro de los hospitales y otros espacios que se habilitaron por medio del Comité Operativo de Emergencia (COE).

"Dentro del COE también participamos activamente mediante recomendaciones de bioseguridad para todos los pacientes de diferentes hospitales y para las personas que asisten a los Dispositivos de Abordaje Integral (Diat) que ya están funcionando con más normalidad", dijo.

Atención normal

Cuando se declaró la cuarentena también se limitó al acceso a los profesionales de Salud Mental por eso se acomodaron para poder continuar brindando su apoyo a través del teléfono y videollamadas.

Para ello lanzaron el programa Salud Mental Digital que es una guardia que realizan especialistas de 8 a 20 y la población puede acceder comunicándose al número fijo 4245541.

“Cuidar al personal de salud y al de seguridad”

En el programa “Puente” están alojadas 40 personas en situación de calle que viven en un lugar seguro y son contenidas.

Otra de las funciones de Salud Mental es el apoyo emocional al equipo de salud y fuerzas de seguridad en lo relacionado a la descarga emocional para evitar que ellos se enfermen. En ese contexto, Agustín Yécora, secretario de Salud Mental, señaló que “es muy importante porque ellos son los primeros respondientes, los que se encuentran ante las situaciones más adversas ya que son los primeros posibles en contagiarse. Son los que mayores situaciones de estrés manejan, el éxito de frenar la circulación y personas recuperadas conlleva por otro lado una carga de enfermedades de salud mental, es decir síntomas asociados, eso puede generar complicaciones físicas y que no puedan trabajar”. “Por eso es muy importante cuidarlos y que la pandemia no se transforme en un problema de salud mental porque se desviaría el problema inicial que es la circulación viral y el contagio masivo”, agregó.

Un mensaje a la sociedad

“Lo primero que hay que decir es que es algo transitorio, no habitual, hay que saber manejar la incertidumbre porque no se puede planificar. Todo va cambiando, y es muy importante cuidar nuestros hábitos. Ahora hay más posibilidad de circular y eso hay que aprovechar, tratar de salir, acostarnos a la misma hora, lo mismo para las comidas que sean a la misma hora. Hay que tener actividad física de forma regular como ir caminando al trabajo y los días que no se puede salir hacerlo desde la casa”, expresó Yécora. Siguió diciendo que “hay que evitar el uso excesivo de sustancias y organizar los tiempos para trabajar y hacer actividades recreativas junto a la familia.

Todo este orden hace que uno distribuya mejor los horarios y hace que nuestro cerebro no se desorganice para que no se altere nuestro sistema inmunológico, endócrino, nervioso central, y termina generando síntomas que no sabemos por qué tenemos como mal humor, irritabilidad, poco sueño, etc. que puede llevar a otras situaciones más difíciles. El aislamiento sólo es físico por eso es importante seguir relacionándose con nuestros seres queridos”.

Proyecto “Puente”

Desde que inició la cuarentena el proyecto “Puente” incrementó sus tareas de asistencia a personas en situación de calle mediante profesionales de distintas especialidades que brindan contención a esta población que está resguardada en un lugar seguro durante todo el día. Actualmente son más de 40 personas las que están ahí y el 50% de ellas están inmersas en la problemática del consumo de sustancias y muy pocos requirieron de internación ya que es un dispositivo más social y terapéutico.