La próxima semana habría casamientos "sin arroz"

Si bien las actividades en el Registro Civil vienen flexibilizándose y ya se atiende al público, la próxima semana podrían concretarse casamientos, porque ya se pueden gestionar y presentar los requisitos. Esta vez no habrá arroz, debido a que sólo se permitirá la presencia de los padrinos y nada de invitados.

"El Comité Operativo de Emergencia (COE) nos aprobó en la tarde del viernes el protocolo presentado para volver con los casamientos en oficina. Se va a celebrar en la sala de matrimonio sólo con los dos contrayentes y dos testigos, con todas las medidas de seguridad, barbijo", anunció el director del Registro Civil, Octavio Rivas, además informó las nuevas medidas adoptadas para este tipo de casos de importancia.

Se aplicará a "unión convivencial" como para matrimonios. Los turnos están disponibles desde esta semana, podrán pedir fecha y comenzar a presentar los requisitos que se requieren, por lo que se estima que a partir del viernes 5 de junio podrían estar concretándose matrimonios.

Prevén hacer sólo dos ceremonias, con las restricciones del protocolo, con lo cual sólo participarán la pareja y los testigos, al igual que en unión convivencial que no suele ser ceremonia sino testigos de la convivencia. Lo mismo sucede con el matrimonio igualitario que por el nuevo Código Civil no se diferencia de los restantes.

Con el inicio de la cuarentena en marzo quedaron pocos casamientos pendientes para las ceremonias que se hacían en la fiesta, tienen saldo a favor y se les reintegrará. Se prevé comunicarse con las parejas para ver si quieren proseguir con otra fecha en las condiciones anunciadas o si desean otras fechas una vez que termine la pandemia.

Por otro lado, y pese a que en algunos países surgieron divorcios en la finalización de la cuarentena, en Jujuy no sucedió, debido a que se trata de actos judiciales que sólo se inscribe al final del acta de matrimonio en ese organismo. De igual modo se abrió la recepción de oficios que llegan de Tribunales para inscripción de divorcios, matrimonios y adopción simple o plena.

Rivas recordó que el 16 de marzo cuando comenzó la emergencia sanitaria también se paró Tribunales y los procesos de adopción y divorcio quedaron paralizados, pero el Registro en el primer decreto quedó como actividad esencial y retomó tareas de identificación, registro de defunciones y nacimientos.

Y al retomar Tribunales en forma más lenta, el Registro trabaja en vinculación pero cuenta con alrededor de 40 empleados menos en la provincia que integran la población de riesgo y no tienen obligación de ir pero pueden trabajar en forma remota. Hasta entonces el Registro trabajaba con la recepción de oficios a puertas cerradas.

En el interior se está trabajando normalmente, y se puede requerir turno desde la página correspondiente a cada localidad. En Tilcara, La Quiaca y Humahuaca espaciaron el turno porque tienen localidades originarias que no tienen conectividad y se prevé un cupo para que lleguen para hacer sus trámites de identificación.

No obstante, recordó que el DNI virtual está más pensado para grandes urbes o ciudades con acceso a internet, por lo que si bien hubo demanda requiere más tiempo.

De hecho recordó que el trámite de DNI Expres está suspendido en la página porque al no haber vuelos no se puede garantizar que lleguen en 48 horas.

Y los trámites de DNI que solían tardar una semana ahora demoran hasta 20 días.

Gran demanda de documentos

Aumentó la demanda de DNI en la provincia en los 66 registros, de los cuáles 24 tienen CDR. Ya se está normalizando la atención con un régimen que comprende un turno cada media hora. Está vigente el DNI online. “Es impresionante la demanda que hay de DNI. No sé si la gente lo pierde más porque lo usa más durante la pandemia”, explicó Octavio Rivas, referente del Registro Civil de la Provincia. Se atiende un turno cada media hora con lo cual hasta las 12.30 se asiste a 10 turnos, excepto el Centro de Documentación Rápida (CDR) de la Terminal que tiene atención de 8 a 18, dividido en dos grupos para ampliar la atención.

En materia de nacimientos, explicó que a diferencia de otras provincias que siguen trabajando con el DNI virtual, que sigue siendo una alternativa en Jujuy, se han normalizado los trámites presenciales previa gestión del turno en la página del Registro para evitar filas. También se puede consultar al 4221217, donde se puede preguntar si ya llegó el DNI pese a que tienen código de seguimiento. De hecho, se unificó la página web del Registro Civil, es www.registrocivil.jujuy.gob.ar donde se solicita por departamento el turno en alguna de las alternativas del CDR, de las cuáles la única que no funciona es la de Anses porque se suspendió su apertura. En el caso de nacimiento debe elegir la “inscripción de nacimiento” y no confundir con la solicitud de partida, y tomar en cuenta registrar el domicilio, porque se deriva el certificado a la sede del Registro más cercano.

Debido a que la gente elegía turnos que no condecían con la fecha de salida por terminación, se colocó un filtro para que sea automático. Se puede gestionar en los CDR San Pedrito, Cuyaya, Alto Comedero, La Nueva Terminal y Lozano, mientras la sede central hace solamente DNI cero años. Recomendó de hecho que sólo deberían ir al Registro quienes tengan que solicitar partidas de nacimiento para lo cual hay un control en la puerta por lo que instó a tener responsabilidad e ir el día que le corresponde según la terminación del DNI.

De hecho recordó que las renovaciones, para los 5 y 8 años están prorrogados los vencimientos por lo que no es necesario que los tramiten aún. “Está normalizado el servicio de Registro Civil. Defunciones se inscriben en el día sin necesidad de turno previo dependiendo del lugar donde se produzca el deceso. Si se produjo en San Pedro se inscribe allá y si fue acá se inscribe acá, no hay muchas defunciones así que es normal como antes de la pandemia”, precisó Rivas. Destacó que se haya logrado adaptar la atención en algunas sedes del interior contemplando que no todos tienen acceso a internet para pedir turno ni bajar DNI virtual. Sobre esta opción dijo que es más ágil en uno nuevo que por pérdida, que supone un mail con código por 24 horas, que aconsejó estar atentos.