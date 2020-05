Municipio asistió a madre e hijo en situación de calle

Una mujer en situación de calle, junto a su hijo de 2 años, recibió ayuda de la Municipalidad de Palpalá, a través de la Secretaria de Desarrollo Humano a cargo de Patricia Sartor. La mujer dijo que salió de la casa del padre de su exmarido a comprar, y cuando regresó sus pertenencias estaban en la calle, según señaló Carolina Córdoba.

La joven madre llegó al barrio 25 de Mayo, donde se desarrollaba la ceremonia de izar la Bandera Nacional, en el marco del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, oportunidad en la que planteó su delicada situación a las autoridades municipales. Tras dialogar con el jefe comunal Rubén Eduardo Rivarola sobre su problema, de inmediato la Secretaría de Desarrollo Humano, a cargo de Patricia Sartor, tomó intervención junto a su equipo y dispuso que la madre y el niño sean alojados en un hogar de día, para iniciar acciones sobre la triste situación que enfrentan estas personas. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Córdoba dijo entre lágrimas que el domingo “salí a hacer las compras de donde vivía y cuando regresé encontré mis pertenencias en la calle”.

Ante esta situación “me fui con mi bebé a una casa abandonada, sin luz, sin agua y sin puertas en el barrio 2 de Abril. Buscaba un techo para pasar la noche, hasta que llegó el dueño y me sacó en un operativo”, señaló. “Vivía en La Merced, en la casa de mi exsuegro, y como me separé de mi esposo me dieron un plazo para que me fuera. Fui a comprar y cuando regresé estaban mis cosas en la calle”, reiteró. Aún desconoce por qué dejaron a una madre y su hijo en situación de calle en medio de una pandemia y sin tener la mujer ayuda por parte de alguien. Sartor señaló que un equipo de su Secretaría brindó ayuda inmediata a la madre y su hijo, por orden del intendente Rivarola, alojándolos en el centro de día ubicado en el barrio Sarmiento.