Ginés González García recibió el alta tras su internación por un hematoma subdural: "Me siento bien"

Ginés González García recibió el alta y abandonó a bordo de un vehículo el sanatorio Otamendi, donde estuvo internado desde la mañana del miércoles por un hematoma subdural. El ministro de Salud se había dirigido por sus propios medios al centro de salud después de sentir "un hormigueo en la mano izquierda". "Estoy muy bien", le dijo a la prensa al salir, con el barbijo colocado.

Previo a su salida del sanatorio dijo en Telenoche que se sentía "fenómeno" y que debía asistir para hacerse el control de una cirugía a la que se sometió un año atrás. Explicó que le detectaron un hematoma subdural, y que se trata de una lesión antigua. "Me preguntaron si tuve algún golpe en la cabeza, si lo tuve fue hace muchos años", afirmó.

Explicó que los médicos descartaron que tuviera que someterse a una intervención y que se encuentra en buen estado de salud. "Tengo que cuidarme y seguir con todo lo que estoy haciendo, como cualquier enfermo. Estoy fenómeno, no tengo nada", dijo.

Indicó que no se sometió a un hisopado para coronavirus porque no presentó síntomas de la enfermedad. "No me gusta hacer algo que no tiene sentido. No tengo ningún síntoma. En este caso realizarlo sería absolutamente innecesario, solo para los medios", planteó.

Además defendió la decisión de atenderse en una clínica privada y no en una pública. "Hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos. Es el sanatorio de la obra social a la que pertenezco", explicó.

El Ministerio de Salud comunicó que el funcionario ingresó en el Sanatorio Otamendi el miércoles por la mañana, por sus propios medios y en buen estado de salud. Según información oficial fue para realizarse una serie de estudios y controles a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo. Le hicieron estudios y le detectaron un hematoma subdural, pasó la noche internado y hoy recibió el alta.