La Viña prepara el predio

El próximo lunes la Asociación Atlética La Viña vuelve a los entrenamientos en el predio de Vialidad ubicado en barrio Chijra.

"Comenzó la limpieza del predio, sacaron algunas máquinas que habían dejado en el sector de la cancha, considero que en estos días termina de hacerlo, mientras tanto vamos a ir cortando el césped, presentar una barrera, tenemos unos diseños para poder entrenar", explicó Marcelo Sánchez.

El presidente del "tiburón" dio detalles de los horarios y días de trabajo, "tenemos pensado los lunes, miércoles y viernes para el masculino y el martes, jueves y sábado para femenino, a las 15 la primera, son 45 minutos que tenemos para trabajar, luego comienza la reserva y a las 17.30 la categoría desde 16 años".

Sánchez se refirió a los días pares e impares, "en principio no vamos a trabajar con ese sistema, la mayoría vivimos a 300 metros de la cancha, o sea la circulación es comunitaria, es como ir a comprar pan, el tema par e impar es para otras actividades, cuando vas al centro, salís a otro lugar que no tiene que ver con su sector de barrio, por lo menos así lo entiendo, vos en tu barrio podés salir a hacer compras, y esto es lo mismo porque estamos cerca", y agregó que "además para trabajar de esa manera necesitás más profes, más días, más horarios, y nosotros no lo tenemos", puntualizó Marcelo Sánchez, titular de La Viña.