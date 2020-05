"Los jubilados son las eternas víctimas de la ingratitud y la injusticia"

Días atrás se conoció el porcentaje de 6,12% de aumento que recibirán los jubilados en el mes de junio. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Desde diciembre de 2017 rigió la Ley de Movilidad Jubilatoria que tenía cuatro pagos anuales, marzo, junio, septiembre y diciembre. Esa Ley tenía una determinada fórmula que el 20 de diciembre del año pasado el Gobierno actual decidió suspender por 180 días, plazo que vencerá este 20 de junio. Mientras permanece suspendida, se iba a trabajar en una nueva fórmula, argumentando que la anterior realmente no servía porque los jubilados siempre perdieron plata frente a la gran inflación que hemos soportado estos últimos años

Si hubiéramos dejado la fórmula anterior, lo que cobraron en marzo los jubilados contra el sistema actual, fue inferior y en junio va a pasar algo similar. Si se hacía el cálculo por la ley suspendida era del orden del 11% y como sabemos el decreto 495/20, consagró para junio el 6,12% para toda la escala, acá no hay diferencia de haberes.

Vamos a ver qué pasa en septiembre y diciembre, todavía no conocemos el decreto ni qué sistema tendrá.

¿Cómo afecta este porcentaje menor a los jubilados?

Lo que se está percibiendo claramente es una injusticia más de las miles que han sufrido los jubilados con los diversos gobiernos que han pasado. Hoy, la jubilación mínima se va a ir a 16.800 pesos hasta agosto, frente a la catarata de subas y aumentos que hay en los precios, especialmente en los medicamentos, que son los que más consumen los jubilados, salvo de quienes tienen la suerte de estar amparados en el Pami, pero el resto no tiene la misma suerte, no hay control sobre los medicamentos, entonces los precios suben y todos sabemos que el medicamento en muchísimos casos es artículo de primera necesidad para el jubilado.

Para usted, ¿cuál debería ser la fórmula correcta? ¿Usted trabaja en alguna propuesta?

Lo que tiene la ley esta que está suspendida no era malo, porque estaba compuesta por el índice de inflación más otro rubro. Lo que pasa es que a esa ley justo le tocó la enorme cifra de la inflación de los últimos años, entonces claro, todas las jubilaciones quedaban siempre por atrás.

Para nosotros que estamos afuera es prácticamente imposible hacer un cálculo, porque particularmente yo no sé cuál es el límite recaudatorio de Anses, o la recaudación impositiva del Gobierno de la Nación, entonces uno desde afuera no está munido de cifras que permitan avizorar una cifra.

Pero lo cierto es que uno desea que el aumento por lo menos, fijate qué poquito pido, empate la inflación.

¿Los jubilados continúan siendo el sector más perjudicado?

Siempre. El doctor (Eugenio) Semino, defensor de la Tercera Edad, realizó un cálculo muy ajustado a lo que es la canasta básica de jubilados, que no es exactamente igual a la que conocemos del resto de la población, y que en estos momentos esa canasta ronda los 40 mil pesos. Mirá qué lejos está el jubilado que cobra la mínima de 16.800 pesos y que no son pocos, porque esa cifra es cobrada por entre 2 millones y medio y tres millones de argentinos, la distancia se hace enorme.

En Jujuy, ¿cuántos jubilados cobran la mínima?

No tengo esa información. Pretendía hacer un aporte y para eso necesitaba saber exactamente ese dato, pero no me lo pudieron brindar.

En este contexto de pandemia y cuarentena, donde los precios de alimentos y medicamentos fueron los que más se dispararon, ¿cómo lo viven los jubilados?

Los jubilados la están pasando mal porque son las eternas víctimas de la ingratitud y la injusticia. Para ellos las malas nuevas son casi constantes, todo lo que pasa siempre son castigos, inclusive, lo peor de todo es que cuando se eliminaron en 2008 las Afjp, todo el volumen de dinero que tenían más los jubilados que la sufrían, porque eso sí era sufrimiento. Hoy he visto pensiones por fallecimiento por 180 pesos.

¿Con qué expectativas espera la nueva fórmula en la que debe trabajar el Gobierno?

Me gustaría que realmente se haga una reunión y una participación de este sector en la comisión que va a analizar y redactar la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria y que no se defina todo en términos meramente políticos. Todos los que van a diseñarla son funcionarios y legisladores que defenderán los intereses del Gobierno y los opositores saldrán a criticarla. Si queda sujeto a ese vaivén no tengo esperanza alguna.

Lo mejor sería que puedan trabajar con este sector, pero nunca han pedido nuestra opinión.