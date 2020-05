El testeo a los transportistas, eje del debate en la Legislatura

Los diputados de la oposición cuestionaron el cobro del test rápido y su eficacia. Pidieron no estigmatizar a choferes.

La situación epidemiológica de la provincia y las medidas sanitarias preventivas que se llevan adelante fueron eje central de debate en distintos ámbitos y la Legislatura provincial no estuvo ajena. Y es que ayer en la 4º sesión ordinaria, los legisladores de la oposición pusieron en discusión el cobro del testeo que se realiza a quienes ingresan a la provincia y la eficacia del test rápido, el cual aseguran proporciona "falsos negativos". El debate se orientó especialmente a la situación de los transportistas y en particular a la realidad que atraviesa la ciudad de Fraile Pintado.

La Ley de Identidad de Género permite que las personas trans sean tratadas e inscriptas en el DNI según su identidad autopercibida.

El caso del camionero que dio positivo para coronavirus y la situación que eso generó en la comunidad de Fraile Pintado y Calilegua, disparó un fuerte debate en el recinto parlamentario. Al respecto el diputado provincial Rubén Rivarola (PJ) destacó la cantidad de camiones que ingresan diariamente a la provincia, advirtiendo la imposibilidad de testear y controlar a todos. "Por día entran muchísimos camiones a la provincia. Solo por Jama ingresan entre 50 y 60 camiones, lo mismo sucede en La Quiaca donde van y vienen, en Fraile Pintado también, vienen los paraguayos cargando tomates. Cómo hacen para controlar eso, es imposible. Son entre 600 o 700 personas que ingresan diariamente, es imposible hacer un control exacto en La Quiaca, Jama, Pampa Blanca, Aguas Calientes y El Bananal", dijo el legislador.

Asimismo, convocó a no estigmatizar a los transportistas. "No es culpa de ellos; hay que pensar que entran muchos vehículos a la provincia" dijo, y consideró necesario "abrir los pasos fronterizos, son riesgos naturales que debemos enfrentar, no podemos quedarnos aislados y sin abastecimiento".

En este sentido remarcó la situación epidemiológica de la provincia señalando que "gracias a Dios tenemos menos casos en Jujuy, gracias al Presidente y al gobernador, porque están tomando las acciones necesarias, no son perfectas, pero es un gran trabajo y gracias a eso tenemos pocos casos".

Cuestionaron el test rápido

Por su parte, la diputada Liliana Fellner cuestionó el cobro de los tests rápidos a quienes ingresan, "si un médico del COE aseguró en un medio que son pruebas que no sirven para diagnósticos, resultan falsos positivos y falsos negativos. Sería bueno que desde el COE se explique por qué se cobra y por qué se hace un test que no sirve".

En igual sentido se expresó el legislador Jorge Rodríguez, titular del Sindicato de Camioneros de Jujuy, quien manifestó su preocupación por los transportistas y señaló que se los estigmatiza. "Fuimos humillados, esperando 10 o 12 horas en la ruta sin ningún tipo de asistencia y después les sacan $1.500 a los choferes por un test que no es seguro. Los camioneros son los que mueven la mercadería en el país, entonces se debería presionar un poco más a las empresas para que cumplan con las medidas de seguridad e higiene y cuidar a los trabajadores, deberían fumigar los vehículos y garantizar testeos en todas las fronteras y a todos los vehículos", sostuvo.

En tanto Natalia Morales del FIT repudió la situación que atraviesan los trabajadores de la salud en Fraile Pintado, donde aseguró "carecen de elementos básicos de seguridad, trabajan con barbijos de tela que no son los quirúrgicos y tampoco cuentan con elementos de higiene" y remarcó que la aparición de un caso positivo en ese nosocomio amerita "el testeo a todos los trabajadores de la salud que allí se desempeñan".

Sobre el tema, el presidente de la bancada oficialista Alberto Bernis manifestó que "no hay que echar culpas porque es una enfermedad que el mundo no conoce. Grandes potencias se derrumban en su economía y sanitariamente por no saber manejar la pandemia, en nuestro país gracias a la decisión política del Presidente y de los 24 gobernadores logramos salvar vidas y mantener al país en una línea que nuestro sistema de salud pueda resistir el embate de la enfermedad".

Remarcó la importancia de la responsabilidad social que "debemos asumir los jujeños para cuidarnos y salvar vidas, principalmente la de nuestros adultos mayores" e hizo hincapié en la importancia de la frontera segura, "ya que tener una frontera segura permite que no tengamos circulación local".

Durante el encuentro parlamentario, la cámara sancionó la Ley 6.178 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género, la cual rige desde hace 8 años en el país y a la que ahora se sumó Jujuy. También se dio luz verde a la Ley 6.179 de Transparencia y Control de la Obra Pública y Políticas Habitacionales. Al cierre de esta edición continuaba el debate de la Ley de Consenso Fiscal 2019, y la declaración de Interés Legislativo del rol de las mujeres en los gremios.

Designaciones en la Susepu y la Oficina Anticorrupción

Durante la sexta sesión especial, ayer la Cámara de Diputados prestó acuerdo a la designación de dos nuevos funcionarios provinciales.

Se trata de Martín Francisco Llamas, quien se desempeñará como vocal del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones (Susepu) y del doctor Dante Oscar Rivas, quien ocupará el cargo de fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción. Ambas designaciones fueron remitidas por el Poder Ejecutivo provincial.