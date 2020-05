En Abra Pampa no fue lo esperado

En Abra Pampa la fecha no pasó desapercibida, aunque la celebración de este año no fue la esperada, cuando intentaban realizar un pequeño acto en glorieta de la plaza central, la policía no lo permitió cuando días atrás se desarrolló el acto del 25 de Mayo.

Entonces no se pudo desarrollar lo que cada uno de los docentes había preparado, sólo una rápida sesión de fotografías y el nexo con los medios presentes. Mediante coloridos afiches, las docentes del JIN 12 y 8 de la ciudad expusieron de forma rápida el mensaje de los jardineritos.

"Es un día muy especial para nosotros, somos las pioneras para dejar huellas en los niños", dijo una de las docentes presentes. Finalmente, a viva voz dijeron: "Feliz día chicos, nuestro corazón está con cada uno de ustedes día a día". Agregaron: "Felicidades a los docentes en el día de la maestra jardinera, un abrazo enorme. Esta actitud quedará grabado por siempre en la historia del nivel inicial de Abra Pampa".

Josefina Huertas es una de las docentes del nivel inicial con más años de servicio en Abra Pampa, le resta trabajar cuatro años y se jubilará, en el camino de la enseñanza también aprendió de sus pequeños alumnos.

"Siempre he anhelado ser maestra jardinera, amo con todo el alma mi vocación", dijo.