Lammens no es optimista con el regreso del fútbol

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, señaló ayer que "parece lejana" la posibilidad de "pensar en protocolos para que vuelva el fútbol" en medio de la pandemia de coronavirus.

En Tucumán rechazan que se hayan eliminado los descensos y no pelear por un ascenso en cancha, cuando ya concluyeron los torneos.

"Hoy pensar en protocolos para que vuelva el fútbol parece lejano. La situación en Amba es compleja, en algunas cosas hemos retrocedido", señaló el funcionario en declaraciones al Destape Radio.

Sin embargo, sostuvo que "no es una locura que lo equipos de Capital jueguen en otras provincias" donde la situación por la propagación de Covid-19 esté más controlada, aunque remarcó que "eso no es una facultad del Estado Nacional", sino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese sentido, Lammens afirmó: "Si la AFA tomó esa decisión, tiene que consultarnos sobre las condiciones sanitarias".

"Venimos hablando con el ministro de Salud (Ginés González García) para que las actividades deportivas se vuelvan a practicar, no solamente el fútbol", añadió el ex presidente de San Lorenzo.

Por otra parte, este miércoles, en diálogo con Cadena 3, el integrante del Gabinete del mandatario Alberto Fernández confirmó que "varías categorías del automovilismo presentaron sus protocolos", que serán evaluados este fin de semana.

"Entiendo la ansiedad de quienes quieren ver fútbol y automovilismo. Son las dos pasiones argentinas. Pero también pedimos paciencia, porque queremos privilegiar la salud de todos", indicó. En la misma línea, el ministro de Turismo y Deportes concluyó: "Si somos responsables y estrictos en ese sentido, lograremos aplanar la curva y evitar las muertes. Uno ve lo que sucede en países vecinos, evidencia que vamos por el buen camino".

Por otra parte, el presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, quien fue denunciado ante el Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por sus declaraciones contra el mandatario de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, ratificó sus dichos y aseguró que se presentará "cuando el Tribunal lo diga".

Sagra también volvió a cargar contra el flamante tesorero de AFA y quien preside el Consejo Federal del Fútbol Argentino, Pablo Ariel Toviggino, y afirmó que "agotará todas las instancias de reclamo".

"Creo que soy el primer dirigente en la historia del fútbol argentino al que le pasa esto. Voy a presentarme y a defenderme de todo, no tengo problemas de eso. No tenemos voto en AFA y ya no quieren que tengamos voz", manifestó. Y añadió: "Por eso salgo a los medios. Toviggino cree que así me van a callar, esto es un mensaje para los demás dirigentes. Yo no pretendo ofender a nadie, pero no voy a dejar de opinar".

Arquera de Excursionistas ya recibió el alta médica

La arquera de Excursionistas Stephania Rea recibió ayer el alta médica luego de convertirse en el primer caso de coronavirus confirmado en el fútbol argentino, por lo que pudo regresar a su vivienda tras permanecer aislada en uno de los hoteles que puso a disposición el Gobierno porteño. “Stephanie Rea acaba de ser dada de alta y ya se encuentra de regreso a su hogar. Agradecemos a todas las personas que le hicieron llegar su apoyo y pronto estaremos informando cómo colaborar con ella para su vuelta a la normalidad”, publicó la institución en su cuenta de la red social Twitter. El pasado 24 de mayo y a través del mismo medio, Excursionistas anunció que Rea había dado positivo por el virus Covid-19 y que se encontraba bajo tratamiento médico.

Tras conocerse la noticia, la jugadora de 23 años, que vive en el barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, expresó: “Cuando me dijeron que era positivo me angustié, me puse triste. Si uno se pone nervioso, el virus se agarra peor de tu cuerpo. No hay que hacerse la cabeza”. “Tengo una hija, lo único que quiero es que pase todo esto para que ella pueda ir a la plaza y disfrutar de todo. Tiene seis años y ahora está con su papá. A ella le dio negativo, gracias a Dios”, añadió. Ese mismo día, horas después, se informó del segundo caso registrado en el fútbol argentino: se trata de Camila Godoy, jugadora de la reserva de River, quien fue testeada porque su papá dio positivo y está internado en buen estado.

Musto

El volante argentino de Inter, de Porto Alegre, Damián Musto, indicó que en esa ciudad “no se hizo ninguna cuarentena” pero los jugadores del equipo dirigido por su compatriota Eduardo Coudet sí la realizaron porque el club se los pidió. “La situación no es en todos lados igual en Brasil, porque quizá lo que más trasciende es lo que pasa en San Pablo y Río de Janeiro, que son las zonas más afectadas, pero en Porto Alegre no se hizo una cuarentena y la gente no se cuidó, solamente algunos. A nosotros particularmente en el club nos pidieron que la respetemos y por eso solo salimos a entrenar”, señaló Musto, de 32 años. “El preparador físico nos dijo que nos vio mejor de lo que creía en la parte física cuando volvimos a entrenar, porque ni bien se supo que se paraba el torneo, nos dieron un mes de vacaciones”, apuntó.

Godoy Cruz presentó un protocolo

La directiva del club Godoy Cruz de Mendoza presentó un protocolo sanitario a las autoridades provinciales y a la AFA para evaluar la posibilidad de retornar a los entrenamientos con los respectivos cuidados por la pandemia de coronavirus. El primer punto en cuanto al traslado: cada persona debe salir de su casa con ropa de entrenamiento y barbijo. No debe tener contacto con ninguna persona en el trayecto y, si es estrictamente necesario, mantenerse a 2 metros. Transportarse en su vehículo, sin acompañantes. Dirigirse al entrenamiento sin escalas en el camino. En tanto, en el ingreso al predio se recomienda: dirigirse a punto de desinfección. Si está siendo ocupado, deberá esperar con la distancia sugerida.

Bajar solo elementos necesarios para la práctica. Punto de desinfección. Se rocía a la persona de pies a cabeza con desinfectante inocuo. Incluye zapatillas y bolso con ropa de cambio. Además, el cuerpo médico del club tomará la temperatura de cada jugador y realizará preguntas de prevención. Aplicar alcohol en gel y colocarse guantes de látex, el club los proveerá. Prohibido los saludos con contacto físico. Se entregará un litro de agua isotónica a cada jugador.