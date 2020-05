Tres internos habrían atacado y amenazado a otro detenido

Momentos tensos se vivieron en una de las celdas de la Seccional 32º del barrio Malvinas, cuando uno de los hombres que se encuentra alojado allí manifestó haber sido agredido permanentemente por otros tres internos, quienes a diario le quitarían la comida, sus prendas de vestir y hasta las colchas. Según información policial que fue consultada por nuestro diario, el hecho fue registrado anoche alrededor de las 20 y bastó permanecer 10 minutos en la vereda de la sede policial para darse cuenta el motivo de esta situación.

Una efectivo policial que no quiso identificarse, quien increpó a los medios de comunicación y a los familiares de los internos, resumió todo el hecho como un “mano a mano” entre dos presos. Según supo nuestro diario, tres internos de esa sede policial mantendrían amenazado a uno, quien no quiso realizar ningún tipo de denuncia por temor a represalias. “Lo que me dio a entender la jefa de la Seccional 32º, es que si se agarran a pelear entre presos, es problema de ellos, que la policía no puede meterse”, dijo la mujer del hombre que fue trasladado a la Seccional 4º del barrio Cuyaya.

En la vereda de la sede policial también se vivieron momentos tensos, justamente porque la mujer al intentar retirar las pertenencias de su pareja, los policías le manifestaron que no tenía nada consigo. “Su marido le dijo al personal policial que no tenía nada en la celda y si él no tiene nada, qué quiere que haga”, le dijo la efectivo a la mujer delante de los medios de comunicación. En el lugar además intervino personal del Same, pero según se supo, no fue necesario trasladar a ningún interno al nosocomio local porque no presentaban heridas de consideración, pero sí intervino el Cuerpo de Infantería para evitar que el hecho pase a mayores.