Los grandes bancos suspenden la venta de dólares por el cambio de reglas del Banco Central

La entidad monetaria fijó que no se pueden comprar dólares oficiales si 90 días antes se adquirieron divisas a través de la Bolsa. Y los bancos frenaron la venta mientras adecuan los sistemas.

Los ahorristas que este viernes intentaron comprar por homebanking los US$ 200 mensuales que permite el supercepo cambiario se encontraron con carteles que bloqueaban la operación.

"Lo sentimos, estamos trabajando en adecuaciones de sistema. Intente más tarde", se leía en el Santander. "Esta transacción no puede ser realizada por el momento", aparecía en el BBVA. "Estamos trabajando para cumplir con la nueva normativa del Banco Central. En breve podrás comprar y vender dólares con normalidad", mostraba el Galicia.

Así, los que esperaron para comprar sus US$ 200 al último día hábil del mes, perdieron la oportunidad. Es que, según indicaron desde las entidades financieras, la medida que estableció el jueves el Banco Central a través de la Comunicación 7030 no se puede aplicar instantáneamente y los sistemas necesitan readecuaciones que no se hacen de la noche a la mañana.

Entre otras medidas, el organismo monetario extendió a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra y venta de dólar Bolsa y contado con liqui a los que quieran acceder al mercado del dólar oficial. Anteriormente ese plazo era de 30 días y la medida apunta tanto a las empresas como a las personas.

La compra y venta de dólares mediante operaciones bursátiles se realiza adquiriendo bonos en pesos y vendiendo ese mismo bono en dólares y viceversa. Pero entre la compra y la venta del bono hay que esperar 5 días hábiles (el llamado "parking").

Para poder chequear que un cliente que quiere acceder al mercado de cambios oficial no compró anteriormente dólares a través de la Bolsa, los bancos tienen que cruzar información con la Comisión de Valores. Los bancos pueden saber si el cliente hizo una operación con bonos en la misma entidad, pero se complica conocer si realizó una transacción vía un operador de Bolsa.