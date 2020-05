"El barril criollo no es lo óptimo sino un paliativo por la crisis"

El consultor especializado en Hidrocarburos y Minería Favio Casarín explicó los alcances del Decreto 488 del "barril crudo". Indicó que con esto el Gobierno nacional tuvo dos objetivos, asegurar puestos de trabajo y la producción tendiendo a lograr el autoabastecimiento tratando de no desfinanciar a provincias productoras con el pago de regalías.

Es que las provincias productoras cobran regalías por el crudo del 12% al 15% del precio, y con la caída del precio internacional en los últimos dos meses el ingreso al fisco era mucho menor al que será con la implementación de este decreto.

De esta manera se está garantizando un precio de 45 dólares por barril de crudo, y la presión para lograr este decreto vino de provincias productoras. El artículo 2 plantea que las empresas productoras se comprometen a mantener el nivel de producción, inversión y empleo que tenían a fines del 2019.

Mientras que en otro artículo obliga a otro de los actores de la industria, las empresas refinadoras a comprar exclusivamente la producción local a menos que necesiten una demanda superior que exceda lo de las productoras del país y podrían comprar petróleo crudo importado. "Ahora estamos en un problema de demanda, ese es el punto clave si este barril criollo va a poder funcionar o no", dijo. Precisó que las provincias tienen aseguradas sus regalías, y la productora si no tiene demanda porque a raíz de la pandemia se llegó a consumir el 80% menos de combustible en abril, con la flexibilización el 60% y en aviación del 90%, si no hay demanda y la productora está obligada por el artículo 2 a mantener el nivel de producción y empleo "¿qué hace con el petróleo que no puede vender?", dijo, un problema de almacenamiento

El precio del barril de crudo queda fijo hasta el 31 de diciembre de 2020 condicionado a dos factores que podrían modificarlo, una revisión trimestral a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, teniendo en cuenta la demanda, costos, si sube el precio del crudo a nivel internacional o baja más de lo que está.

Y planteó que en caso de que esté entre 45 y 60 dólares el precio del crudo, se aplica una fórmula de retenciones con lo cual va a variar de 0 al 8% y si supera los 60 dólares se paga el 8% establecido en la Ley de Solidaridad de noviembre de 2019.

Consideró que si no aumenta la demanda habrá problemas porque no se puede producir y no vender.

"El tema del barril criollo no es lo óptimo, sino un paleativo por la extrema crisis que se está dando, donde la que sale ganando sin perder nada es la provincia. La actividad en cuanto a trabajadores, el desarrollo y producción de hidrocarburos está por ver, el refinador está perdiendo y el consumidor es el que paga".

Sobre el precio del combustible dijo que antes de la caída del crudo hubo un congelamiento del precio porque se postergó la aplicación del aumento, y ahora el refinador está obligado a pagar un precio superior y plantea que no lo traslada, es un obstáculo que puede surgir y el consumidor lo termina abonando.

Respecto a la producción de Vaca Muerta, explicó que el decreto ayuda porque con el precio internacional significaba que trabajara a pérdida al contar con pozos no convencionales costosos, con lo cual el precio establecido está en el límite.