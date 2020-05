Famosa youtuber adoptó un niño y lo devolvió por tener autismo

Myka Stauffer es una famosa youtuber de Ohio, Estados Unidos que cuenta en su canal con más de 700.000 seguidores. Junto a su esposo James tiene cuatro hijos biológicos pero hace tres años adoptaron a Huxley, un niño de China al que decidieron "reubicar", según explicaron.

A través de un vídeo compartido en el canal de Stauffer, la pareja ha explicado que no sabe cómo cuidar a Huxley, que tiene autismo. "Una vez que llegó a casa, había muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes y que no nos dijeron", se justificaron.



"Nunca hemos querido estar en esta posición. Y hemos estado tratando de satisfacer sus necesidades y ayudarlo en todo lo posible... Realmente le queremos", narraron.

La pareja se mostró muy angustiada durante todo el video. "No hay un gramo de nuestro cuerpo que no ame a Huxley con todo nuestro ser. No hubo un minuto en el que no hiciéramos todo lo posible. Después de múltiples evaluaciones, numerosos profesionales médicos sintieron que Huxley necesitaba un ajuste diferente y que por sus necesidades médicas, necesitaba más cuidado", detalló la influencer. "¿Me siento un fracaso como madre? Sí, al 500 por ciento ".



Huxley ahora vive con una nueva mamá"en un" hogar para siempre ". "Está prosperando, está feliz, le está yendo muy bien y su nueva mamá tiene capacitación profesional médica, y encaja muy bien", aseguró Myka.

La pareja explicó que no darían detalles precisos de las situaciones que llevaron a que Huxley viviera en otra casa para respetar su privacidad, pero sus seguidores recordaron varios momentos en los que Myka mencionó episodios de agresividad en el niño.



La noticia de esta pareja ha desatado un intenso debate en redes sociales con innumerables críticas a la decisión de Myka y James. Todas señalan a los deberes y obligaciones de los padres adoptantes y el no considerar a los hijos adoptados un "producto" que se puede "devolver".

Otro aspecto que desató la polémica es que la youtuber no ha tardado en eliminar al pequeño Huxley de la descripción de su canal, donde ya no aparece en entre el recuento de sus hijos. "Soy Myka Stauffer, una mamá de 4 niños de Ohio y casada con mi mejor amigo. ¡Me encanta compartir videos sobre la vida familiar, bricolaje, organización, ejercicios, limpieza, estilo de vida y videos del día en la vida!", puede leerse.