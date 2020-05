"Hay que apelar a la responsabilidad social para la quinta fase de cuarentena"

Trascendió la posibilidad de que el Gobierno nacional implemente una "cuarentena optativa" dirigida a la industria. ¿Cómo sería?

Esta es una mera idea, un enunciado y hay que trabajarlo con el Ministerio de Salud y el grupo de expertos. La idea global es tratar de generar algún espacio de consenso y de responsabilidad social entrando en una quinta fase de cuarentena, suponiendo que hay algunos aspectos de la cuarentena que, a criterio mío, deberían mantenerse. Habría que analizar el contexto, pero es evidente que en primer lugar hay que lograr que la duplicación del número de casos sea cada 25 días o más, y después tener en cuenta la segmentación geográfica que dispuso el Presidente que es una muy buena idea para que las provincias puedan manejar su flexibilización dentro de la cuarentena. Jujuy tiene muy pocos casos, entonces puede flexibilizar distinto a la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense. Creo que hay cosas que se podrían pautar según el número de camas ocupadas, de casos que ocurren y eso nos va a ir llevando a un nuevo concepto de cuarentena.

¿Esta posibilidad se piensa solo para el sector industrial o podría hacerse extensiva a la comunidad?

Hay una cuarentena de productividad, que incluye lo comercial y lo industrial y una cuarentena social que implica el quedarse en casa, no movilizarse, la restricción de los medios de transporte que funcionó muy bien en Argentina, de hecho del 17 de abril hasta ayer, el número de casos no superó los 176, que fue la cifra más alta en un día, entonces hoy tenemos una línea de meseta que esta entre 120 o 130 casos, lo que nos muestra que la cuarentena está funcionando, incluso la mortalidad es estable, es decir que en ese aspecto estamos bien; hay provincias que están mucho mejor y hay áreas que están todavía con aumento de casos, pero es un aumento controlado. Para mí es importante lo que planteó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hay gente que necesita trabajar, entonces dentro de estos contextos el grupo de expertos y del Ministerio de Salud vamos a tratar de armar algo para ir flexibilizando la cuarentena.

Teniendo en cuenta el número de infracciones a la cuarentena, ¿considera que los argentinos estamos preparados para una flexibilización del aislamiento?

Lo de "optativa" hay que clarificarlo. Esto tiene que darse en un contexto, es más bien para optar frente a determinadas alternativas, junto con una responsabilidad social grande y un consenso dispuesto por el Ejecutivo que es el que mejor conoce los números y las opciones. Tenemos que apelar a la responsabilidad social; en todos los países en los que funcionó esta flexibilización o fases de cuarentena, fue porque la gente tuvo compromiso social, y por otra parte hubo consenso de los distintos grupos que componen la parte productiva, la parte de salud, para que este consenso se lleve a cabo en acuerdo con todos.

¿Cómo viene la curva de contagio en el país?

La curva global viene subiendo muy suavemente, no está plana pero tampoco está empinada ni tiene un aumento de número de casos de tipo geométrico exponencial como sí tuvieron muchos países de Europa y como tiene Estado Unidos e Inglaterra. La nuestra es muy suave y hay provincias en las que la curva es totalmente plana, y algunas con tendencia a ir declinando, cosa que es muy buena noticia.

¿Todavía se espera el pico de casos en el país? ¿Para cuándo?

En algún momento va a haber un número de casos mayor al que tenemos actualmente y que va a estar sostenido durante algunos días y luego, en teoría, va a empezar a declinar. A medida que se prolonga la cuarentena, si bien se aplican distintas fases, el pico se va retrasando y la idea es que se lo retrase lo más posible, que se enlentezca la mayor cantidad de casos posible y que cuando llegue el pico sea lo más bajo posible.

¿Hemos logrado postergar la fecha inicial que se estimaba iba a ser este mes?

Yo tengo la sensación, aunque me puedo equivocar, de que si esto ocurre sería para fines de mayo o primeros días de junio. Hay que ver, pero por ahora la curva viene controlada, estamos con un cauto optimismo, la mortalidad no ha aumentado, y las camas de internación general y terapia intensiva se viene manteniendo, y estas últimas con una ocupación del 40%.

¿La AFA pretende reactivar el fútbol en septiembre, considera que esto es viable?

No, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al uno por ciento diario, de modo que yo creo que ese escenario hasta diciembre no va a estar, diciembre me parece un mes de seguridad para la vuelta del fútbol. Incluso para ese momento se deberían registrar por lo menos 27 grados de temperatura, porque eso permitirá que el coronavirus no tenga capacidad de transmisión. El fútbol es un tema de debate dentro de la agenda del Gobierno, pero está contemplada dentro de los espectáculos masivos y si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos porque dentro de los clubes hay lugares que producen agrupamientos importantes de personas, los vestuarios, los baños, los lugares para dar las charlas técnicas, que suelen ser cerrados y concentran 15 o 20 personas muy juntas.

Jujuy cumplió un mes sin nuevos casos positivos y no hay circulación comunitaria del virus. ¿Considera que en ese contexto se pueden empezar a retomar de a poco las clases en las escuelas?

Pensando globalmente, en las áreas donde hay mayor cantidad de casos, yo sería muy cauto con las escuelas. Creo que, en otros lugares, en consenso con el Ministerio de Educación y de Salud, la provincia puede manejar alternativas, pero aun así no me parece que pueda ser en un futuro inmediato, yo esperaría tal vez hasta junio o julio para estar seguro y ver cómo viene la situación. Además, hay que tener en cuenta que vamos a estar en invierno y puede eventualmente aumentar la circulación del virus. Pero esto es muy dinámico y puede ir cambiando.

¿Hay una fecha estimativa para una próxima extensión de la cuarentena?

No, nosotros no tenemos información. Creo que recién entramos en los primeros días de la extensión de la anterior cuarentena de modo que hay que mirarla muy suavemente y ver qué pasa. Esta es una decisión que se toma con los datos que aporta el Ministerio de Salud y el gabinete al señor Presidente. Pero por ahora no hay certeza de esa información.

¿Cómo sería la próxima fase de cuarentena y cuáles son las propuestas que tienen ustedes como asesores?

Todavía no se han elevado propuestas, se está evaluando todo esto desde el Ministerio de Salud; lo que sí me imagino que será un poco como planteo el Presidente, ir lentamente recuperando algunas actividades. A criterio mío hay cosas que deberían mantenerse, como el cierre de escuelas, la no realización de espectáculos masivos, y el cierre de aeropuertos, pero eso después se discute entre el grupo de expertos.