Agosto o septiembre podría volver a jugarse

Bien sabido es que la pandemia afectó a la sociedad en el orden mundial y en nuestro país, a fin de preservar la salud de la población. El aislamiento trajo problemas a todos por eso Silvio Román, titular de la Liga del Ramal expresó su preocupación por la situación que se atraviesa.

De acuerdo a lo expresado por dirigentes de los diferentes clubes, esta paralización necesaria, comenzó a golpear las finanzas de las instituciones, por lo que el Gobierno anunció la llegada de ayuda a los clubes, pero lamentablemente, la misma no alcanza a los ubicados en el interior de las provincias, y en el caso de la Liga del Ramal, tendrán que remar desde abajo para mantener las entidades.

"Mantengo comunicación con el delegado del Consejo Federal, Rubén Alderete, y se habla de una fecha tentativa del reinicio del fútbol para agosto, pero todo está supeditado a la extensión o no de la cuarentena y de cómo el Gobierno nacional va flexibilizando las aperturas y las salidas de las distintas actividades. Nos resta esperar el día en que se decida volver a la cancha, ver si se autoriza a que sea con público, porque es otro problema por el cual estamos en permanente contacto con los presidentes de clubes de ligas para hablar y tramitar, para que por lo menos, estipulen una cierta cantidad de público que pueda ingresar a la cancha", sostuvo Román, tras recordar que la mayoría de los clubes subsisten con el ingreso de la recaudación.

En cuanto a la ayuda que anunció el gobierno, el dirigente de la entidad ramaleña, explicó que la misma se destinará para los clubes grandes. "Salió una resolución a nivel nacional, que hay una ayuda para los clubes, pero es sólo para aquellos que tengan personal blanqueado trabajando en sus instituciones, es decir que tengan un recibo de sueldo y estén haciendo los aportes. Pero si hablamos de los clubes que integran nuestra liga, creo que los únicos que están en esa situación son Atlético San Pedro y Tiro y Gimnasia, después ningún otro club. Lamentablemente, todos los beneficios van a ser para los clubes grandes y esto va a seguir pasando. El fútbol del interior siempre tiene que remar desde abajo, es lo que nos ha tocado. Vamos a seguir en contacto con Rubén y la gente de la Federación de Ligas para encontrar alguna solución".

Nuevo sistema de campeonato

En cuanto al campeonato de la Liga del Ramal, dijo que esta pandemia afectó a todos los certámenes. "El día que nosotros volvamos, sea agosto o septiembre, debemos tener un sistema de campeonato readecuado al que teníamos a principio de año. Deberá ser un campeonato corto. Teníamos definidos que iban a jugar los once equipos que jugaron el año pasado, iba a ser un torneo donde podían jugar todos, la mayor cantidad de partidos durante este año. Al reestructurarse, por la pandemia, veremos otro sistema de campeonato", finalizó.

Liga Jujeña: Susto para la Asociación La Viña

De la noche a la mañana, La Viña vio ocupado con chatarra y vehículos en desuso el predio de Vialidad, lugar donde entrenan día a día.

Ante la situación, desde el club no ocultaron su malestar y sobre todo preocupación, ya que es el lugar de trabajo de entrenadores y de los jugadores y jugadoras de todas las divisiones. Sin embargo después de lo expuesto, el propio presidente de la Asociación Atlética La Viña, Marcelo Sánchez, se encargó de publicar el descargo de Hugo Montaño, presidente de la Dirección de Vialidad que mediante teléfono se contactó con el mandamás del “tiburón”.

“A raíz de la publicación previamente compartida, se acaba de comunicar con mi persona el señor Presidente de Vialidad de la Provincia, Ingeniero Montaño, para expresarme que bajo ningún concepto es su intención destruir el Predio Deportivo, sino que la situación obedece a ocupar momentáneamente el espacio con vehículos estatales que serán puestos en refuncionamiento lamentando no haber puesto esta tarea en nuestro conocimiento por razones de recargo laboral ante la crisis existente”, manifestó Sánchez en la red social de Facebook agregando “me pidió además, llevar tranquilidad a la familia de Asociación Atlética La Viña, mantuvimos una reunión en las instalaciones de esa repartición del estado para aunar criterios bajo la persecución de los mismos intereses relacionados con el bienestar social y firmamos un convenio de uso y goce exclusivo del predio deportivo estatal por parte de nuestra institución con fecha de caducidad el día que tengamos nuestro espacio físico terminado”, puntualizó. Sin dudas una muy buena noticia para toda la familia del “tiburón” que entrenan en Vialidad.

Sin copas

Este año quedó confirmado que no habrá Copa Jujuy ni mucho menos Copa Federación. Ambos torneos organizados por la Federación Jujeña fueron directamente desafectados del calendario de este año habida cuenta que los tiempos no podrán darle la posibilidad a los clubes clasificados a que comiencen a competir con las primeras instancias. Sin dudas una baja sensible porque otorgaba dinero en efectivo en premio a medida que pasaban de ronda y era un aliciente fundamental para los jugadores de los distintos clubes que ansiosos esperaban esta competencia que se disputa cada año contando con un gran marco de público.