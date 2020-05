Atendió los primeros pacientes y contó sobre la experiencia

La enfermera Laura Alberto fue una de las personas que inauguró la primera sala especial que se creó en la provincia de Jujuy para combatir el Covid-19, en ese marco relató su experiencia cargada de nuevas sensaciones, hábitos que cambiaron y una tarea vocacional que implicó, además de emplear todo su profesionalismo, poner el corazón en cada intervención.

Es enfermera del hospital "San Roque" desde el 2013. Anteriormente pasó por varios servicios y este último tiempo estuvo en Clínica Médica, hasta que ocurrió la pandemia y fue un cambio repentino en sus hábitos laborales aunque ya se venían preparando.

En ese sentido mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "esperábamos la posibilidad del ingreso de pacientes con Covid-19 pero pasó todo muy rápido, estábamos con los preparativos cuando empezó todo. El primer ingreso fue el 12 de marzo de un paciente con sospechas, el día anterior me pidieron que colabore con los equipamientos de la sala para ver lo que requerían los pacientes, y al día siguiente empezaron los cambios en la vida de todos".

"Yo estaba desayunando en mi servicio como un día normal y me anunciaron que había un ingreso, recuerdo todo con mucha claridad porque fue un impacto, una sensación y un momento especial en mi vida. Una mezcla de un montón de cosas. Entonces recibí a esta primera paciente y desde ahí continué recibiendo más, fue una adrenalina especial la del primer momento", añadió.

Asimismo señaló que "nos empezamos a habituar con normas de trabajo que ya estaban establecidas y otras las fuimos modificando. Cuando llegó el primer caso positivo también trabajé junto a todo el equipo con la primera paciente y también con 3 más de los casos, en total 4 de los 5 fueron atendidos por mí".

Luego se fueron habilitando otras salas, a medida que llegaban más pacientes para atender que en su mayoría fueron negativos pero debían estar preparados para todo. Ella, a su vez, también fue cambiando de sala.

"En el primer momento que me anunciaron ir a la sala especial por primera vez no pude pensar mucho, tuve que actuar rápido. Después que la asistimos, tenía que hacer el registro y escribir, recién ahí caí con toda la situación y la entendí. Es caer en la realidad y ver cómo manejarme con el afuera. Fue un momento que nos conmocionó a todos y hubo mucho miedo, la persona que ingresaba a la sala ya no podía salir de ahí por una cuestión de bioseguridad", agregó.

"No podía moverme"

Sobre los cambios que hubo en enfermería sostuvo que "yo había dejado todos mis elementos en otra sala, cuando llegó la paciente que fue todo rápido, lo único que atiné a hacer es quedarme. Yo no podía moverme a otro lugar, percibí mucho temor desde afuera que nadie se acercaba a la sala, ni al pasillo. Entonces los días siguientes también fue lo mismo, ese día me quedé hasta más tarde hasta que alguien me releve".

Además aseguró que desde ese momento fue un cambio total en enfermería con normas nuevas que antes no tenían o agudizar ciertas cuestiones que antes ya estaban pero que "ahora son más importantes".

"Uno establece un protocolo aparte cuando sale de acá, eso también cambió mucho así que es algo nuevo cuando llego a casa. Prácticamente dentro del hospital ya no tenemos horario de salida porque el tiempo que nos lleva estudiar los casos y atender a la gente es indeterminado. El equipo principal que se formó y que empezó a trabajar es un grupo muy lindo y quiero reconocer su trabajo porque todos están muy activos porque estamos las 24 horas", finalizó.

“Algunos llegan tranquilos y otros lloran”

Enfermería trabaja con la parte del tratamiento que en este caso es sintomático porque no hay cura sólo se deben tratar los síntomas, pero también y algo muy especial para estos profesionales es actuar en lo emocional brindando la contención necesaria para cada paciente que entra con mucho temor y ansiedad para saber cómo le dan los resultados. Al respecto la enfermera del hospital “San Roque”, Laura Alberto, manifestó que “hay quienes reaccionan de forma tranquila pero otros desbordan en llanto, hay protocolos que establecen que enfermería debe ingresar por turnos y con el cuidado del recurso material porque por cada ingreso debemos utilizar un equipo especial”.

“Estar ahí”

Cada vez que “nos llaman tenemos que estar ahí, a veces hablamos desde la puerta y otras ingresamos a la habitación. Vemos cuál es el requerimiento de ellos, pero se trabaja mucho sobre la contención emocional y en conjunto con la parte médica. Nosotros ingresamos seguido a controlarles los signos viales, la temperatura, la presión, etc; en ese momento hablamos mucho con ellos y tratamos de disminuir la ansiedad para que estén tranquilos”, agregó.

Siguió diciendo que “los tratamos de ayudar mucho desde esa parte, los escuchamos y hablamos porque cuando ingresan no tienen contacto con nadie más, entonces es muy necesario darles contención. No hay nadie con quien ellos puedan dialogar por más que tengan contacto con sus familiares pero la presencia física no es lo mismo y a eso se suma el hecho de que están encerrados en una habituación tan pequeña, días más, días menos, es una situación especial”. Por eso es imprescindible el aspecto humano a través de la contención que les brindan psicólogos pero también es clave el rol de enfermería porque ellos son los que más tiempo pasan junto a los pacientes que van ingresando.

Mensaje a la sociedad

Por último comentó que “a la gente principalmente le pedimos que no deje la cuarentena y todos los recaudos que se solicitan por parte de las autoridades nacionales y provinciales. A medida que se van regularizando las actividades que lo hagan con conciencia respetando las normas de higiene y el uso del barbijo social para poder cuidarse a ellos mismos y a los demás porque de esta situación salimos entre todos, no sólo depende del sistema de salud”.