Laberintos Humanos: Aullaban confundidos

El zorro que se había metido en mi casa me contaba que procreaba con una zorrita, pero se enamoraba de una moza en aquellas noches en las que se transformaba en gente y se escabullía en nuestros bailes. Nada de eso puedo hacerlo desde que decretaron la cuarentena, y un zorro es incapaz de vivir sin amor.

Por eso es que anoche, como a las dos o tres de la madrugada, me transformé en persona y me puse a caminar el barrio. Los perros estaban de lo más sorprendidos. Primero porque no hay nadie que camine por la noche en cuarentena, pero por el olor sospechaban que no era gente y por eso aullaban confundidos. ¿Y consiguió un amor en sus andanzas?, le pregunté sediento de conocer la historia, pero el zorro me detuvo en seco: vea, Dubin, un caballero jamás va a andar revelando esas cosas. Si alguna de sus vecinas, desvelada, salió a la puerta de su casa para dejarse robar un beso, esas son cosas que no se deben andar diciendo. Lo que puedo asegurarle, dijo con algo de picardía, es que las personas andan tan sedientas de amores como los zorros.

Se sorprendería usted si le contara, me dijo poniéndose algo ansioso, como si quisiera que le abriera la puerta. Parece que usted tuviera una cita ya que se pone tan nervioso por salir, le dije. Si me lo cuenta, le abro, dije y el zorro me lo confesó en secreto y salió corriendo en cuanto se lo permití, y aunque estuve tentado en contárselos en un audio a Pierro, Donadou, Blanca y el padrecito, preferí escribirlo aquí, total que lo van a leer en cuanto lo vean en el diario.