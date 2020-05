Cafiero convocó al gabinete económico para resolver la continuidad del IFE

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero se reunirá este lunes con el gabinete económico para analizar la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y abonar el mes de abril.

En declaraciones a una radio, Cafiero confirmó que también contará con la presentación de la nueva titular de la Anses, Fernanda Raverta, al encuentro que está previsto para las 10 de la mañana.

Respecto a la salida de Alejandro Vanoli, precisó que “trabajó con mucha honestidad”. “El presidente decidió que hay que darle otro dinamismo a la agencia y por eso se buscó a la compañera Raverta, que tiene mucha territorialidad”, agregó el jefe de Gabinete.

Cafiero también opinó sobre el tema de las prisiones domiciliarias y declaró que “el gobierno no pidió ni prisión domiciliaria ni liberación de nadie. No tenemos injerencia. El Ejecutivo no puede (ni debe) detener, meter preso, ni liberar a nadie”.

“Se intentó confundir a la gente mezclando este tema con maliciosidad política. Hay cierta canallada y mezquindad de parte de algunos miembros de la oposición que buscaron hacer politiquería con esto”, indicó.