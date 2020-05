El próximo lunes inician los movimientos físicos

El próximo lunes la Asociación Jujeña de Boxeo pone primera. "Vamos a trabajar despacio para ir acondicionando a los chicos", apuntó Daniel Miranda.

El entrenador remarcó que las prácticas serán "con 15 personas por turno, no más, todo tal cual está reglamentado y pide el COE de la provincia, Secretaría de Deportes, nación, la Federación Argentina de Boxeo, todo basado en la nota que mandaron para todos".

Miranda contó que "se va a trabajar con elementos también, por supuesto los que apuntan para pelear, los elementos están separados, reglamentariamente, más de dos metros entre bolsas, bolsín, punching, todo está bien delimitado tal cual exigen, creo no tendremos problema, ahora pintamos el suelo para que cada uno tenga su lugar de trabajos físicos".

El presidente de la AJB dejó en claro que por ahora no habrá contacto físico entre los pugilistas, "guanteo por ahora no, veremos más adelante qué es lo que pasa, pero por ahora no, ni pensarlo, además aunque no esté prohibido hacer guanteo no lo haríamos porque recién comienzan a trabajar, esto es arrancar de cero, entonces tienen que tener una puesta a punto y recién comenzar con guanteo, no tienen aire, no tienen pierna, no tienen nada, hay que esperar por lo menos un par de semanas y ver si está autorizado el guanteo, el manopleo".

Daniel Miranda tiene bien marcado dos objetivos para el segundo semestre, "tenemos dos compromisos grandes que quedaron pendientes, la pelea mundialista de Julieta Cardozo y el debut profesional de Laura Carabajal, son los grandes compromisos que tenemos para hacerlo y apenas autoricen volver a competir, vamos a poner fecha para poder concretarlos", subrayó.

Sin embargo no quiere descuidar "los chicos que ya vienen compitiendo, otros amateurs que están para debutar, que también son importantes para nosotros", por eso agregó que "si Dios quiere haremos un festival cuando nos autoricen pero eso será más adelante".

El técnico dejó en claro que "vamos a tener preferencia por los chicos que compiten, porque va a querer venir todo el mundo a moverse y no se cobra un peso, este no es un gimnasio particular donde vienen a recrearse, aquí es la Asociación Jujeña de Boxeo donde vienen a practicar esta disciplina para competir", puntualizó.

Por último, explicó: "Cada uno debe llevar sus elementos, no se va a permitir el guanteo, no se van a poder duchar, no se usará el baño, tiene que venir listos para entrenar, una toallita, alcohol en gel, su hidratación, terminan de entrenar y se tienen que retirar, quedará un lapso para desinfectar hasta tanto llega el otro turno", finalizó Miranda.