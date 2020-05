"Trump le quiere hacer pagar el precio de la pandemia de Covid-19 a China"

¿Qué impacto a nivel mundial tiene la decisión que tomó el presidente Donald Trump de retirar los fondos a la OMS?

Es un duro golpe a lo que se conoce como relaciones internacionales, relaciones de los estados, porque estamos hablando del mayor contribuyente de la Organización que forma parte las Naciones Unidas y que tiene 194 países miembro. Dentro de las organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas, la OMS es una de las más importantes. Aunque no todos los estados que forman parte de la Asamblea General están representados y forman parte de los organismos especializados.

En la OMS es masiva la presencia de los estados, pero en el presupuesto tiene un 15 por ciento de aportes por parte de Estados Unidos, por lo que es un aporte fundamental, son 450 millones de dólares por año. Hay dos formas de aportar fondos a la OMS, una por parte de los estados, que tienen una cuota de acuerdo a la población e ingresos, y por otro lado reciben aportes por parte de donantes estatales, fundaciones u ongs.

Claramente es un duro golpe a un organismo internacional y más en el medio de esta crisis sanitaria mundial totalmente inesperada, porque es una situación que se generó hace pocos meses.

El Gobierno de Donald Trump tiene este tipo de cosas y un antecedente muy cercano, el de haber abandonado otro organismo como la Unesco hace pocos años. El 31 de diciembre de 2018 dejó el organismo internacional por considerar que la Unesco está cegada respecto a la problemática de Medio Oriente, saliendo a favor de los palestinos e incluyendo a los palestinos dentro del organismo, entonces por presiones de los israelíes quita su apoyo.

En este caso particular acusa a China de no informar los casos cuando surge la pandemia y acusa a la OMS de no haber enviado los expertos a investigar, como lo había advertido Taiwán.

Acá hay toda una connotación que tiene que ver con las políticas económicas que tienen los países desde hace años, y a raíz de eso presiona a la OMS por el hecho de ser el mayor contribuyente del organismo.

Esta decisión, ¿puede tener algún impacto para la Argentina?

No, no creo que tenga un impacto en nuestro país. Básicamente el impacto es a nivel mundial, sobre todo en Naciones Unidas y fundamentalmente en la OMS, que no va a recibir el próximo año los fondos de Estados Unidos, pero sí de los donantes de ese país, salvo que se solucione este conflicto. Va a perjudicar al organismo como tal y a su presupuesto, y en ese sentido va a tener que buscar otro financiamiento que pueda reemplazar ese aporte, que representa un 15%. Insisto, las tensiones que tienen los gobiernos de los países y esta competencia que existe se trasladó hoy al seno de la OMS en medio de la pandemia de Covid-19.

Sin estos recursos, ¿la OMS puede desaparecer?

No, no hay ningún motivo ni posibilidad de que la OMS deje de funcionar, va a funcionar con el presupuesto que tiene ahora, que ya los Estados Unidos y los demás países aportaron este año. Sí considero que tendrá que buscar otro financiamiento.

China ya dijo que iba a aportar dos mil millones de dólares para los próximos dos años, entonces yo creo que ese aporte que venía haciendo Estados Unidos lo va a comenzar a hacer China, por un aporte mucho más fuerte.

¿Cuáles considera usted son las razones por las que Trump tomó esta medida?

Estados Unidos es el país más importante del mundo, tiene una relación comercial muy fuerte con China. Entonces, en relaciones internacionales hay una interdependencia, una dependencia mutua con esta relación comercial.

No es casual que tenga el nivel de contagios en ciudades como Nueva York, que es la más importante del mundo.

Por otro lado, puede tener que ver con la gestión que hizo Trump en el manejo de la pandemia, que para muchos ha sido equivocada. Además, otro elemento que caracteriza esta administración de Trump es tomar decisiones drásticas y lo está mostrando a diferencia de Obama de ser muy reticente a los mecanismos del multilateralismo en las relaciones internacionales, en lo que va de gestión se retiró de dos organismos.

Hay otro elemento a tener en cuenta. El actual director de la OMS ha sido apoyado en 2017, cuando asume el cargo, por Barack Obama, porque es la primera vez que asume el cargo un médico africano.

Muchos afirman que el origen de las relaciones que tiene con el partido político en Etiopía, para el cual militaba, tiene adepto al comunismo, entonces hay una fuerte relación con China.

En este punto está China y la competencia, entonces Trump le quiere hacer pagar el precio del Covid-19 a China, por eso sale de la Organización Mundial de la Salud.

Esta decisión, ¿puede ser una estrategia del presidente Trump para desviar la atención ya que es el país con mayor cantidad de contagiados y muertos?

Sí. Recordemos que estamos próximos al intento de reelección de Trump en la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre y no le está yendo bien en la gestión de la pandemia con la gran cantidad de muertos y contagios, así que es claramente una estrategia para poder seguir con la intención de echarle la culpa a China, teniendo en cuenta lo que venimos señalando y claramente para desviar la atención del electorados que está próximo a una votación.