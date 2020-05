La Unju mantiene receso en julio

"No vamos a cortar las actividades virtuales", indicó el rector Rodolfo Tecchi.

La Universidad Nacional de Jujuy (Unju) mantendrá su cronograma de actividades oportunamente previsto, razón por la cual, el habitual receso de mitad del año sigue vigente para las dos últimas semanas de julio.

Así lo confirmó el rector de la casa de altos estudios, Rodolfo Tecchi, quien destacó que "nosotros no vamos a adelantar el receso de invierno como lo hará la Provincia. Para nuestros docentes y la comunidad educativa universitaria en general seguiremos manteniendo ese receso en la segunda mitad de julio. A lo mejor haya alguna flexibilización, quizás alguna ventaja para que los docentes se puedan trasladar a algún lado o alguna actividad académica programada que se pueda realizar, eso lo veremos oportunamente. Pero no vamos a cortar las actividades virtuales ahora, porque en la Universidad no se pueden tomar vacaciones a principios de junio".

Acotó que "en ese sentido vamos a mantener nuestra autonomía a diferencia de los niveles primarios o secundarios que conduce la Provincia y que tienen otra dinámica que les permite esos cambios".

"Especialmente teniendo en cuenta las razones a que obliga la situación derivada de la pandemia", finalizó.

Consultas

De todas maneras, por cualquier detalle o ampliación acerca de las características del receso invernal normal de la Universidad Nacional de Jujuy, los interesados podrán consultar en las oficinas del Rectorado o de las distintas facultades o unidades académicas que la conforman.