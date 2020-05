Sudamérica y Asia están hoy en el peor momento

Las peores novedades sobre la pandemia del coronavirus volvieron ayer a surgir de Sudamérica, con cifras de contagios y muertes alarmantes en Brasil, Chile y Perú y medidas de precaución y cautela en Bolivia y Colombia, aunque también en Asia y Eurasia, con récords de fallecimientos en Rusia y Pakistán, y de casos positivos en la India, que ya superó a China en cantidad de muertes.

Rusia anunció que 232 personas murieron por Covid-19 en las últimas 24 horas, la mayor cifra desde el estallido de la pandemia.

Mientras tanto, en Estados Unidos, que las últimas 24 horas registró más de 16.000 nuevos casos, el presidente Donald Trump decidió romper la relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de haber gestionado mal la emergencia sanitaria de la Covid-19 por estar bajo el "completo control" de China.

Estados Unidos es el país con mayor número de casos, con 1,7 millones de infectados y 102.323 fallecidos, mientras que China, donde se detectó el virus por vez primera en diciembre, ha constatado 84.119 contagios y 4.638 muertos.

En cambio, en los países más castigados de Europa como España, Italia y Gran Bretaña los repasos de daños actuales están más ligados a las consecuencias económicas y sociales que deja la pandemia.

En cuanto a la región, Brasil, con 20.599 nuevos casos en las últimas 24 según cifras oficiales, sigue encendiendo alarmas propias y ajenas, mientras la mitad de los brasileños reprueba la gestión del presidente Jair Bolsonaro frente al coronavirus y sólo 27% la aprueba.

De acuerdo con la encuesta de la firma Datafolha, 50% de los entrevistados califica como mala o pésima la gestión del líder ultraderechista para detener el nuevo virus, 22% la tilda de regular y 27% la considera buena o excelente, en momentos en que Brasil se confirma como uno de los epicentros de la pandemia.

El gigante sudamericano ya sufrió la muerte de 26.754 habitantes sobre un total de 438.238 casos positivos, cifras que lo ubican segundo a escala mundial en cantidad de contagios y sexto en cantidad de muertes.

Chile, que extendió la cuarentena que debía concluir anoche, registró ayer un nuevo récord de 54 muertes y más de 3.600 contagios en las últimas 24 horas, con lo que ya superó los 90.000 casos y el total de fallecidos trepa a 944, anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Por otra parte, en el ámbito económico, la tasa de desempleo en Chile se ubicó en el 9% durante el trimestre febrero-abril de este año, 1,9% superior a la del mismo período de 2019, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Partido Comunista (PC), organización que se bajó del acuerdo nacional convocado esta semana por el Gobierno para atacar la crisis generada por el coronavirus, planteó crear una "renta básica de emergencia" que llegue a un 80% de la población.

Por otra parte, Bolivia anunció que mantendrá el cierre de fronteras y del espacio aéreo para vuelos internacionales a partir del 1 de junio, aunque se flexibilizará la cuarentena con medidas como la apertura de templos si no superan un tercio de la capacidad, anunció el Gobierno.

Bolivia lleva registrados 8.387 contagios y 293 muertos, según el conteo de la universidad estadounidense de Johns Hopkins, que ofrece sus cifras en su página de internet, de actualización permanente.

Perú superó los 4.000 decesos y 140.000 casos, cifras que lo mantienen como el segundo país más afectado por la enfermedad en Latinoamérica.

En las 24 horas murieron otras 116 personas y se detectaron 5.874 casos. Con esas cifras, el total de fallecidos se elevó a 4.099 y los casos detectados a 141.779, mientras que las pruebas llegaron a 928.797 a nivel nacional, informó la agencia de noticias EFE.

El vecino Ecuador, después de haber sufrido un temprano caos en la provincia de Guayas, se estabilizó ahora con 3.313 muertes sobre 38.471 casos.

En Colombia el presidente Iván Duque dio negativo para coronavirus tras la detección de 13 infectados entre personal de la Presidencia, informó ayer el Gobierno, horas después de que el mandatario extendiera por un mes la cuarentena por el brote, que expiraba el domingo, y que se anunciara la reanudación de vuelos internacionales desde septiembre.

Duque prolongó durante todo junio el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, pero fue prorrogada en distintas oportunidades con el fin de contener el coronavirus, que hasta ayer dejaba 25.366 contagiados y 822 muertos en el país.

En el otro extremo del planeta, India registró ayer un nuevo récord diario de 7.466 contagios, y su número de víctimas mortales ya supera a las ocurridas en China, en momentos en que el país de 1.300 millones de habitantes se apresta a finalizar su encierro de dos meses, este domingo.

El cómputo global de afectados ascendió hasta los 165.799 casos, mientras 175 nuevas muertes elevaron el total a 4.706, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias indias, informó la cadena

Del otro lado de la frontera, Pakistán registró ayer su mayor número de muertos e infectados desde que se desató el primer caso, informaron las autoridades sanitarias, el mismo día en que se anunció la reanudación de los vuelos internacionales.

El ministro de Salud, Zafar Mirza, informó en una conferencia de prensa que 57 personas murieron en las últimas 24 horas y 2.636 se contagiaron.

Mirza llamó a mantener la calma aunque advirtió que si las muertes y contagios continúan esta escalada, el Gobierno podría imponer nuevas restricciones.

Pakistán ha contabilizado hasta el presente 64.028 casos positivos y 1.317 decesos.

En ese país han muerto 4.374 personas desde que se detectó el primer caso, el 1 de marzo, según cifras oficiales.

Italia: pronóstico malo

El Banco Central italiano estimó ayer que la economía del país podría caer entre el 9 y 13% a raíz de la pandemia de coronavirus y que “hará falta tiempo para volver a una situación de normalidad”, a horas de que el Gobierno defina cómo reabrirá las fronteras de las regiones a partir del 3 de junio en base a un monitoreo de la curva epidemiológica que aparece “alentador” en los últimos días. “En el escenario de base, la caída de la actividad productiva en 2020 sería cercana al 9%, con una recuperación para el año próximo de cerca de la mitad de lo perdido”, planteó el gobernador de la entidad monetaria, Ignazio Visco, en una charla virtual sobre las consecuencias de la pandemia.

Según Visco, “en hipótesis más negativas, aunque no extremas, el Producto Bruto Interno se podría reducir hasta el 13% y la recuperación en 2021 sería muy lenta”. “Hará falta tiempo para volver a una situación de normalidad, presumiblemente distinta a la que estábamos habituados hasta hace pocos meses”, afirmó. Este viernes, el ministro de Salud, Roberto Speranza, afirmó que “por el momento no hay razones” para que el 3 de junio no se habiliten los desplazamientos entre las regiones.