Diversos economistas consideran que se llegará a un acuerdo en la negociación por el canje de deuda emitida bajo legislación extranjera, que están llevando a cabo el Gobierno nacional y los acreedores.

Consultados por Télam, los especialistas expresaron sus posturas en relación a cómo avanzará la negociación de la deuda y cuál debe ser el precio del dólar.

Si bien los analistas difirieron en sus miradas sobre la cuestión cambiaria, coincidieron en que la negociación por la reestructuración de deuda está encaminada.

En primer lugar, Federico Moll, economista y director de Ecolatina, señaló que el precio del dólar depende de la política fiscal, monetaria y cambiaria, y que "hoy no hay un valor de referencia que ponga en equilibrio las distintas aristas de la política económica que tenemos".

A la hora de analizar los posibles resultados de la reestructuración de deuda, Moll indicó que hay espacios para llegar a algún acuerdo.

"El Gobierno planteó una propuesta que era muy clara que no iba a ser aceptada, pero del lado de los acreedores tampoco hubo propuestas ilógicas. Lo que se plantea es algo que el Gobierno tampoco va a aceptar, pero creo que hay espacio para llegar a algún acuerdo en el medio, que deje conformes a las dos partes y que ambas sientan que es un triunfo", explicó.

Por su parte, Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews, sostuvo que las políticas fiscal y monetaria expansivas generaron una fuerte baja en las tasas de interés que, sumado a la renegociación de la deuda externa, pusieron presión a la brecha cambiaria con los dólares libres o financieros.

"Con un buen arreglo de la deuda, el tipo de cambio financiero en los niveles actuales con brecha del 70% luce alto. Sin embargo, hay mucha incertidumbre, que está implícita en ese nivel de brecha, y es razonable en este contexto tan complicado para Argentina, con pocas reservas, controles cambiarios e inflación persistente", resaltó.

En este sentido, Díaz Romero señaló que el tipo de cambio real implícito en el dólar contado con liquidación está en niveles de 2002.

"Probablemente, el dólar oficial esté apreciado en torno de un 15-

20% en la actualidad. Es coherente tratar de mantener la calma cambiaria en el contexto presente de pandemia y default. Sin embargo, la estrategia se puede ir quedando sin combustible, que son las reservas netas. Un arreglo de la deuda quitaría presión tanto a la brecha como al tipo de cambio oficial", comentó.

Respecto de la negociación de la deuda, la economista senior de Econviews postuló que parece haber voluntad de acuerdo entre las partes y faltaría acercar las puntas, ya que "a ambos les conviene conseguir un arreglo".

A su turno, Andrés Asiain, economista director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), enfatizó en que hay que impulsar una política cambiaria con un doble objetivo: tener un dólar oficial y otro financiero.

Al respecto, explicó que no debería evitarse restringir el MEP (dólar bolsa) y el CCL (contado con liquidación), porque "esto puede hacer que el dólar financiero de referencia se vaya al ‘blue’ y ahí se transformaría en un dólar incontrolable".

"Soy partidario de que el Bcra debería poner un dólar paralelo. Y la brecha entre uno y otro es lo que cubre el impuesto Pais. Un valor de $70 el dólar oficial y $100 el paralelo creo que serían valores correctos".

Respecto del canje de deuda, el economista señaló que lo más probable es que se llegue a un acuerdo parcial con algunos grupos de bonistas y otros que apuesten por litigar.

Por último, Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, dijo que en el mercado de divisas, posterior a las medidas adoptadas por la CNV (Comisión Nacional de Valores) que limitan la compra de dólares a través de la bolsa, una buena parte de la demanda es volcada al dólar blue.

"Bajo este contexto de falta de financiamiento externo por la conocida situación de cuasi default del país y la continua emisión monetaria, es inevitable que el dólar continúe en escalada.

En este momento, lo único que puede poner un freno temporal es que el proceso de renegociación de la deuda con los fondos de inversión extranjeros salga exitoso", postuló la analista.

Por el lado de la negociación de la deuda externa, Wechselblatt resaltó que con la última propuesta que el Gobierno ofreció a los acreedores, las diferencias se continúan disipando, aunque todavía falte camino por recorrer.

"Todas las fichas están puestas en que se llegue a un acuerdo y esto se refleja en los precios de los bonos que tuvieron fuertes subas en la última semana", destacó el especialista en economía.

Hace falta crédito externo para crecer

La Argentina está “cerca” de cerrar un acuerdo con los acreedores por la deuda, lo cual es “importantísimo” porque si el país “sigue mucho tiempo en default”, no se podrá dar una rápida recuperación tras la crisis por el coronavirus, analizó ayer el economista Miguel Kiguel.

El también consultor sostuvo que “todo indica que después de muchas idas y vueltas se han ido acercando” las posiciones del Gobierno y los bonistas.

“No hay dólares y hace falta crédito externo para crecer”, argumentó y afirmó que “la fuerza de la recuperación va a depender de varias cosas”.

De ese modo, subrayó: “Primero, de cuánto dure la cuarentena. Segundo, del default. Si la economía sigue mucho tiempo en default, olvidémonos de una recuperación rápida. Para crecer vamos a necesitar dólares y nadie nos los va a dar”.

En declaraciones radiales, Kiguel afirmó que “para el Gobierno es importantísimo” resolver la deuda, aunque aclaró también lo es para los bonistas.

Evaluó que el país “está cerca” de llegar a un acuerdo y consideró: “Cuando uno mira esta negociación en perspectiva, a la Argentina le ha ido muy bien”.

“Se puede vivir en default por un tiempo, no por décadas.

Desde el punto de vista económico no se puede sostener”, apuntó el economista, a la vez que aseguró que “es una diferencia muy grande estar o no” en cesación de pagos.

Con relación a las estimaciones de la actividad económica, calculó que “el piso de la caída está en abril y mayo, con lo que a partir de junio se deberían ver números mejores”.