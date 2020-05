Pudo retornar al país la voleibolista Vera

La voleibolista argentina Tatiana Vera, jugadora del club Haro Rioja español, regresó ayer al país, tras estar dos meses varada en España, al conseguir un vuelo de repatriación.

Vera dijo a Télam que "la semana pasada se anunció un posible vuelo de repatriación de Latam, que era la empresa con la cual siempre teníamos pasaje, aunque hubo que esperar algunos días para que se confirmaran los lugares".

La historia se remonta a marzo cuando Vera y su novio tenían pasajes "que fueron reprogramados dos veces", el último el 31 de ese mes, y fueron notificados de que "no había lugares hasta el 1 de mayo".

La pareja decidió quedarse entonces en Haro, una localidad de 12.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, porque "el club me dejó el piso disponible para lo que me faltara", refirió la jugadora surgida en Gimnasia y Esgrima La Plata. Una vez confirmado el vuelo se trasladaron "en taxi hasta Miranda de Ebro, un pueblo cercano a Haro (ubicado a 20 kilómetros), desde allí en tren hasta Madrid y en otro hacia el aeropuerto", señaló Vera. En la aeroestación de Barajas, situada a 12 kilómetros al noreste del centro de la capital española, a los pasajeros les evaluaron la temperatura corporal y firmaron una declaración jurada "en donde se informaba no tener síntomas de coronavirus", confió la jugadora de 27 años. Vera contó que "en los trámites para el vuelo hubo muchos argentinos y brasileños también, porque se dirigía primero a San Pablo, y aquel que tuviese fiebre no subía al avión". Precisamente en San Pablo quedaron tres horas como pasajeros en tránsito y al llegar al aeropuerto internacional "Ministro Pistarini" de Ezeiza "cuatro personas subieron al avión para chequear nuevamente la fiebre de cada pasajero y recibir las declaraciones juradas firmadas en Madrid", apuntó la armadora. "Una vez que descendimos fuimos rociados con alcohol, al igual que nuestras pertenencias, y al llegar a Migraciones informamos el lugar donde pasaríamos la cuarentena", expresó Vera.

Messi, por los chicos

El astro del fútbol mundial Lionel Messi difundió ayer en su cuenta de la red social Instagram un pedido de ayuda para Unicef Argentina, con el fin de proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus.

“¿Sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus? En este momento tan difícil para mi país y el mundo, me sumo a Unicef Argentina para ayudar a que más chicos y chicas reciban una alimentación adecuada y no se enfermen”, escribió la estrella de Barcelona.

“Porque (los niños) importan siempre, y cada minuto cuenta. Ahora sumá tu apoyo en www. unicef.org.ar/dona”, finalizó Messi su mensaje.

Además de esta contribución, el rosarino también asiste con la fundación “Leo Messi”, que tiene como objetivo proteger a la niñez y a los adolescentes en situación de riesgo, auxiliándolos en el área de la educación y salud.

Vale recordar que el capitán de la Selección Nacional donó un importante monto para hospitales de Barcelona y Argentina, colaborando con equipamientos con la lucha contra la pandemia.

Mientras tanto, “La Pulga” se sigue entrenando en el equipo “culé” para el reinicio de la liga española de fútbol, que el Barcelona retomará el próximo lunes 8 de junio cuando se enfrente al Mallorca. Mañana vuelven a entrenar normal.