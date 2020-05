Taxistas con un 50% menos de recaudación

Aseguran que los fines de semana y después de las 21 no hay movimiento, reduciendo al mínimo la posibilidad de trabajo.

PIDEN AYUDA ECONÓMICA PARA PASAR LA CUARENTENA.

Al igual que a todos los sectores productivos, el aislamiento y las restricciones de circulación afectaron de forma drástica la recaudación de los taxistas. En la capital los peones de taxis aseguran que la recaudación bajó en un 50% de lunes a viernes mientras que el fin de semana la recaudación es ínfima.

Desde la Asociación de Peones de Taxis de Jujuy, Bernabé Churquina indicó que ante el nuevo escenario hubo un cambio en el sistema de trabajo para los peones de taxis.

Antes de la cuarentena los peones de taxis pagaban una suma fija diaria en concepto por el uso de los vehículos y licencias, pero durante la cuarentena ese sistema dejó de ser rentable ya que al no haber circulación la recaudación cayó drásticamente. Por esa situación hoy se aplica un sistema de trabajo "a porcentaje". Que consiste en que todos los gastos están a cargo del dueño del vehículo y la licencia quien obtiene el 70% de la recaudación y el 30% restante es para el peón.

Churquina dijo que la mayoría de los propietarios de licencia llegó al acuerdo con sus peones de trabajar a porcentaje, "en la calle no se recauda nada y solo se trabaja para el dueño y ante eso nos conviene quedarnos en la casa y no exponernos a contagios. Pero como al dueño tampoco le conviene tener los vehículos parados llegamos al acuerdo de trabajar por porcentaje".

Churquina indicó que la situación por la que están pasando los peones es muy difícil, "muchas familias están luchando por sobrevivir, nosotros somos trabajadores que estamos siempre al día. Es decir, comemos de lo que recaudamos. No tenemos un sueldo a fin de mes ni ningún tipo de ayuda".

Detalló que debido a la restricción de circulación según la terminación del DNI, lo que se recauda es solo el 50% de lo que solía recaudarse antes de la cuarentena y que a esto hay que sumarle que durante los fines de semana al no haber eventos, ni bailes, la gente no sale a la calle para evitar los controles policiales. Durante toda la semana a partir de las 21 ya no hay nadie en las calles".

Por otro lado, dijo que pidieron al municipio y al Gobierno de la Provincia ayuda para los taxistas. "Le pedimos al municipio una ayuda económica e insumos como barbijos, alcohol en gel y otros elementos de limpieza. El municipio nos contestó que no tenían fondos. La Provincia no nos contestó", dijo el dirigente.

Aseguró que también hicieron llegar el pedido a un diputado del justicialismo que presentó un proyecto de ley que solicita ayuda económica para los trabajadores informales, que no recibió el apoyo de los legisladores radicales por lo que no prosperó.

Sin pasajeros

En cuanto a la situación económica que atraviesan las familias de taxistas, Churquina dijo que en días buenos en los que logran viajes largos, tras rendir la recaudación se llevan 500 o 600 pesos a sus casas y en los días regulares la ganancia es de 300 pesos. "Estamos muy mal, queremos que las autoridades municipales, provincial y a los legisladores radicales les pedimos que atiendan al agente que consideren la aprobación de este proyecto que sería de gran ayuda para todos los trabajadores informales de Jujuy, que somos muchos", acotó Churquina.