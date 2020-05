Denuncian brutal abuso policial a una familia: “se llevaron los celulares y hasta la comida”

Una grave denuncia realizó una enfermera en sus redes sociales, donde publicó una serie de videos haciendo referencia a un brutal operativo policial, donde resultó damnificada su familia. La mujer que reside en Monteros, provincia de Tucumán, aseguró que además de golpear a algunos integrantes de su familia, se llevaron celulares e incluso la comida que tenían en la mesa y que estaban por compartir.

Pamela Armas, una enfermera de Monteros, publicó el sábado por la noche en Facebook:

Tengo una bronca, recién estábamos comiendo con mis suegros, mis tres cuñados, mi marido y mis hijos, cuando llegaron abrieron la puerta, con escopeta los hijos de mil puta de los policías, no son más q eso!!!!

Abrieron la puerta a tiros pensando que había una fiesta y no estábamos sólo comiendo nos pusieron a todos en el piso, mis hijos gritaban y los muertos de hambre me llevaron toda la comida que había en la mesa y se llevaron 6 sillas sin ninguna razón, le pegaron a mi cuñado en los pies y al perro de mi cuñada, como pueden llegar así haciendo tiros habiendo criaturas, quien le quita el susto a mis hijos, hasta le hicieron bajar la presión a mi hijita y a mi cuñada... hijos de mil puta!!!!

Gatos de mierda se llevaron 3 teléfonos de la mesa encima, se llevaron a un amigo de mi cuñado que recién llegaba a buscarlo, por la Escualas Ibatin lo llevaron, malitos son cuando tienen arma pero los ves en la calle y te agachan la cabeza, me gritaron PUTA y que ya volverían por mi, si me pasa algo no quedará asi les juro x mis hijos... los odio porque nunca hacen lo que tienen q hacer a los delincuentes que andan vendiendo drogas, le dan bolsas y ellos conforme

A los gatos que andan sueltos tienen que agarrar, la semana pasada hicieron semejante joda en frente de mi casa, en el fondo fiesta de 15 y nosotros que éramos casi 10 personas y que vivimos a la par nos hicieron esto!

Espero que les dure la comida, muertos de hambre... señor intendente espero q puedas ver esto y hagas algo con esta clase de gente! Esto no quedará así porque tomaré carta en el asunto. POLICÍAS, DELINCUENTES! ESO SON DELINCUENTES, LACRAS DE MIERDA! ACUÉRDENSEN QUE NO QUEDARÁ ASÍ. Los conocemos muy bien les se el apellido de todos, estuve averiguando.

Una hora más tarde, la misma usuaria agregó otra publicación:

Este vídeo era cuando se iban la segunda vez que entraron a mi casa, hasta en las piezas me buscaban para que borre la publicación anterior

Se fueron xq mi cuñada los filmó adentro de la casa y las cara, con eso iré a Fiscalía espero que esto no quede así.

Recién volví de la comisaría para pedir x los teléfonos que se llevsron y las únicas sillas que tengo y me sacaron a empujones, golpeadores de mierda... cayendo al suelo, me revisaban los bolsillos para sacarme el teléfono, sabía que no lo tenia que llevar, tan tonta no soy. Como no me devolvieron las cosas iré a Fiscalía con los vídeos que tengo, mas con lo que se les ve la cara a todos.

Encima se me reían dicendo que las sillas se llevaban ellos, que estaba muy rica la comida y que muchas gracias me decían. Hijos de mil puta!

