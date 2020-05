La nave SpaceX llegó con éxito a la Estación Espacial Internacional

Los astronautas de la Nasa Douglas Harley y Robert Behnken, tripulantes de una nave Crew Dragon de SpaceX, se han incorporado este domingo 31 de mayo a la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de la Tierra, tras 19 horas de vuelo y un acoplamiento exitoso.

Tras casi tres horas de operaciones de control, conexión y compensación de presión y temperatura entre nave y estación, Behnken y Hurley abrieron la escotilla a las 17.02, hora GMT, y fueron recibidos a bordo de la Estación por su comandante, el astronauta Chris Cassidy, y los cosmonautas rusos Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner para convertirse en miembros de la tripulación de la Expedición 63. Harán pruebas en la Crew Dragon además de llevar a cabo investigaciones y otras tareas con la tripulación de la Estación Espacial Internacional.

En pleno vuelo, los astronautas anunciaron que la primera Crew Dragon tripulada recibió el nombre de ‘Endeavour’, en homenaje al último de los cinco transbordadores espaciales operativos que fue construido por la Nasa. También hubo una retransmisión de imágenes de las vistas panorámicas de la Tierra desde una escotilla de la nave espacial, y los astronautas mostraron el instrumental de la nave y un interior espacioso.

SpaceX y la Nasa hicieron historia ayer al poner en órbita a los astronautas Robert L. Behnken y Douglas G. Hurley. Se trató de la primera vez que la empresa privada, fundada por el multimillonario Elon Musk, lanzaba humanos al espacio. También fue la primera vez desde 2011, cuando la Nasa retiró sus transbordadores espaciales, que los astronautas despegaron hacia la Estación Espacial Internacional desde suelo norteamericano.

La cápsula, diseñada para atracar de forma autónoma al módulo Harmony, se unió a la EEI bajo la atenta mirada de los astronautas y de los trabajadores en la Tierra, que controlaron en todo momento la aproximación de la cápsula. Esta fue la parte más lenta ya que un choque en el espacio es potencialmente fatal por lo que se aproximó a una velocidad de 10 centímetros por segundo durante los últimos metros.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4