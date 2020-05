"Corremos el grave riesgo de que haya una espiralización de la inflación"

Los consumidores jujeños temen que una vez finalizado el aislamiento se produzca una fuerte alza de precios. ¿Ocurrirá eso?

Todos los que hacemos compras semanales podemos observar que ya hay precios que han subido y mucho. Por lo que no sólo tenemos que esperar una suba de precios para después del aislamiento sino que ya se está produciendo.

Es más, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no está relevado los precios en los propios negocios sino a través de listas de precios que les envían los supermercados, tengo mis reparos respecto del índice de crecimiento de precios que anunció en marzo. Yo creo que los precios han crecido más y especialmente todos los que integran la canasta alimentaria y básica. Ahora tendremos que ver los resultados de abril.

Más allá de los aumentos en los artículos de la canasta básica, ¿se podría esperar un salto exponencial y generalizado de costos en otros productos y artefactos como electrodomésticos y demás?

Efectivamente hoy hay una emisión de dinero muy grande para cubrir los subsidios y planes especiales que brinda el Gobierno a todas las actividades que dejaron de generar ingresos. La emisión resulta necesaria en este momento pero también debemos tener en cuenta que está casi duplicando la base monetaria que había a fines de 2019. El Gobierno debe prepararse para absorber ese monto de dinero a medida que se vaya liberando la actividad porque si no el grave riesgo que corremos es que haya una espiralización de la inflación. Situación que ya la estamos viendo en el valor del dólar contado con Liqui o el dólar Bolsa. Pero también el blue o paralelo ya lo ha igualado y estamos hablando de $ 120 por dólar cuando hace sesenta días hablábamos de $ 60 por dólar, es decir que hay una devaluación del 100%.

Y si bien es cierto que, en teoría, esto no se debe trasladar a los precios porque los insumos importados se compran a dólar oficial de $ 68, sabemos por la experiencia que nunca ha sido así sino que se traslada con el dólar paralelo. Entonces, sí es muy probable que tengamos por delante un panorama de muchísima inflación. Y el riesgo muy cierto es que podamos caer en una hiperinflación, lo que sería catastrófico.

¿Qué significa el concepto de espiralización de la inflación?

La espiralización significa un crecimiento acelerado de los precios. En estos últimos años la Argentina venía con una inflación anual hasta el 2017 de alrededor del 20 o 25% y de ahí pasamos a una alta inflación de alrededor del 50% y probablemente este año estimo que va a llegar al 80% y si esto sigue así podemos llegar a cifras mucho mayores arriba del 80%. Y pasar de una inflación de estos niveles a una hiperinflación hay una línea fina.

Todo va a depender de cómo continúen las medidas que el Gobierno adopte a medida que se vaya liberando la actividad y de que puede haber una solución a la cantidad de moneda que se está emitiendo para que no se traslade a precios. Y también dependería de la responsabilidad empresarial, pero en esto yo me confío poco porque esto no ha existido.

Dicha emisión de moneda, ¿cómo repercutiría en la economía provincial?

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se está empezando a cobrar y que es un hecho su renovación y se ampliaría incluso a 1.200.000 personas más alcanzando así a 9.200.000 personas.

En Jujuy cobrarán el IFE alrededor de 167.000 personas, lo que se ve traducido en casi 1.700 millones de pesos, que es prácticamente la mitad de la totalidad de los sueldos estatales que se pagan en Jujuy. Va a ser una inyección importante de dinero para la provincia en términos relativos, lo que generaría un movimiento comercial que sirve a la economía local.

Pero el tema también es que frente a una masa de dinero que llega al mercado y la oferta de bienes que no puede cambiar de la noche a la mañana, esto se termina reflejando en los precios por lo que habrá incrementos adicionales a los que ya estamos teniendo.

¿Cuál se prevé que será el comportamiento del dólar a futuro?

Sobre el dólar oficial van a tratar de acelerar un poco la devaluación, pero los otros dólares tanto legales como ilegales que el Banco Central dictó normas para tratar de limitar las operaciones de compra de dólares legales como el contado con Liqui o el Bolsa que se traslada al mercado paralelo. Que es una mercado chico pero que cualquier volumen de dinero no muy significativo produce una estampida en el valor, que es lo que ha ocurrido en estos últimos quince días en los que prácticamente pasamos de $ 80 a $ 120, un crecimiento de 50% en el valor del dólar, es decir, un 50% de depreciación del peso.

Es probable que esto continúe pero todo tendrá que ver con los mecanismos que implemente el Gobierno a partir de este mes en adelante para ir absorbiendo esta suma de dinero. Pero creo que finalmente vamos a tener un dólar alto y caro por un buen tiempo. Tendremos varios meses muy duros y complejos en materia económica.

¿Cuál es el panorama de la economía provincial pospandemia?

Sin duda tenemos una retracción importante como en todo el país y todo el mundo de la que no escapamos ni vamos a escapar.

Los sectores más importantes en la economía jujeña que sabemos que son, entre los agrícolas, el tabaco, el azúcar y las hortalizas son sectores que no están muy afectados. Tal vez haciendo una excepción del tabaco que está muy atado al mercado mundial.

Y entre los sectores más importantes en la provincia (en volumen) también está el comercio que es uno de los primeros sectores que se va a recuperar en la medida que se vayan liberando paulatinamente las actividades y por las ayudas implementadas por el Gobierno como el IFE, que dinamizará el comercio.

Pero el sector más afectado en Jujuy y en el mundo entero es el turismo y todas las actividades relacionadas a este rubro como hoteles, confiterías, guías, excursiones, etc. En todos ellos la recuperación requerirá por lo menos alrededor de un año, en la medida que se puedan ir reanudando algunos mecanismos que permitan reactivar esta actividad.

Hay que tener en cuenta que una vez finalizada la pandemia va a haber cierto temor por parte de la gente a salir y por otra parte el incremento de precios limitará también a las personas.

Como ya lo dije al inicio de esta situación "después de esta pandemia todos vamos a ser más pobres", y al ser el turismo una actividad a la que se denomina bienes superiores, es decir que las personas buscan y acceden a él sólo cuando tienen un excedente de dinero en su economía. Un motivo más por el cual demorará más la reactivación de la demanda de este servicio.