Comedor precisa la ayuda de carne y más donaciones

El comedor "Manitos Unidas" que no recibe subsidios estatales pide colaboración a la población jujeña de carne en especial, pero también de otros alimentos que les puedan ser útiles para el almuerzo y merienda que les brindan a familias en situación de pobreza que viven en el sector Tupac Amaru y alrededores, del barrio Alto Comedero.

Durante la cuarentena se agudizó la demanda de gente que acude por un plato de comida y ante esta situación recibieron donaciones de allegados a la institución y empresas amigas que de forma frecuente los apoyan y no los dejan solos. También por parte del Gobierno provincial accedieron a cajones de uvas.

Pero precisan más apoyo de forma urgente por eso llaman a la solidaridad del pueblo jujeño a ayudarlos. Los que deseen colaborar pueden dirigirse al lugar donde funciona "Manitos Unidas", en Alto Comedero, sector Tupac Amaru. Manzana AP 14 lote 1, 13º etapa. O a través del número: 388- 154666056.

Las madres encargadas del comedor deben trabajar en una feria a cambio de verduras para poder sustentar el almuerzo de cada jornada.

Silvia Herrera, una de las referentes del comedor, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que, "siempre se suman nuevos chicos, nosotros no le podemos negar la comida por eso, lamentablemente, a veces nosotras no comemos porque no nos alcanza y preferimos darles a ellos. Siempre son la prioridad los chicos. Ojalá nos puedan ayudar, tenemos muchas necesidades".