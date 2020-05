Educación se comprometió a resolver problemáticas docentes

Tras la reunión mantenida con el referente de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Ministerio de Educación se comprometió a trabajar sobre diversas problemáticas del sector que desde hace tiempo viene planteando el gremio, entre ellas la carga administrativa docente, la situación de los desocupados que quedaron afuera de la entrega de cargos como así también los inconvenientes en las liquidaciones. Según acordaron, esta semana reanudarían la dialogo.

Según señalaron desde Adep, una de las principales cuestiones que aguarda solución es la carga administrativa de los docentes que tomaron cargo en este periodo lectivo (Ingreso, Provisionales y reemplazantes). El gremio realizó un relevamiento de datos los cuales fueron canalizados a través de las autoridades pertinentes, con el fin de que se asegure el pago de los haberes en tiempo y en forma. Según dijeron, la ministra Calsina se comprometió en dar solución al alta de docentes que tomaron cargo en este periodo.

Respecto a las malas liquidaciones en los haberes de marzo, la funcionaria aseguró que se está trabajando con los reclamos presentados por Adep para dar respuesta. En igual sentido, asumió el compromiso respecto a la entrega de cargos vacantes. En este punto, desde Adep se reiteró la urgente necesidad de proceder a la entrega de cargos a los docentes que no pudieron tomar cargo en las instancias regionales que fueron suspendidas por las medidas de emergencia, ya que esta situación apremia a los docentes quienes atraviesan una difícil situación económica.

En este sentido, Calsina junto a la presidente de la junta provincial, Graciela Bono, se comprometieron a realizar el ofrecimiento en la semana entrante. Desde Adep se solicitó la publicación de todas las vacantes disponibles en todas las jefaturas administrativas de la Provincia, que se respete el Listado de orden de Mérito habilitado y conocido por todos los docentes y que los ofrecimientos sean presenciales, respetando los protocolos que la Emergencia Sanitaria dispone.

Las autoridades ministeriales convocarían a una nueva reunión, con el fin de continuar tratando otras situaciones que preocupan al sector.

“Seguimos con los sueldos congelados”

Si bien durante la pandemia en principio no habría discusión salarial, los gremios habían planteado al Ejecutivo la necesidad de monitorear la inflación ya que “dependiendo de los guarismos de inflación el sueldo se pulveriza”. “Sin contar la pérdida del poder adquisitivo de los años anteriores, en los 3 meses que van del año, con una inflación de 2,8%, 2% y casi un 4% ya estamos hablando de casi 8 puntos porcentuales perdidos hasta marzo y si a eso le sumamos abril, es una situación difícil que nos preocupa” dijo Ustarez.

Discutir el pase a planta

Además, expresó su malestar por cuanto si bien no se puede hablar en una recomposición salarial “habíamos propuesto avanzar con otros temas que no son de contenido económico, sino otras cuestiones como el pase a planta permanente, pero tampoco se trabaja en ello. Hay una paralización de cuestiones sobre las que sí se podría ir trabajando, pero aun así el Gobierno hace oídos sordos” dijo la titular de Apoc. Finalmente advirtió la necesidad de enfocarse y priorizar la pandemia, pero no desproteger a los trabajadores. “Entendemos que el Estado se aboque a la situación de la pandemia, pero no creemos que deba desatenderse por completo la situación de los trabajadores y que los sueldos deban permanecer congelados durante toda la pandemia, frente a una inflación desatada” concluyó Susana Ustarez.