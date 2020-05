Proponen protocolo para la enseñanza de la danza

Profesores y directores de las escuelas y academias de danza de nuestra provincia presentaron un protocolo a la Secretaría de Cultura de la provincia, que a su vez lo enviará al COE (Comité Operativo de Emergencias) para su evaluación. Se trata de una propuesta para poder retomar las clases en sus aulas.

Con este fin se reunieron con el secretario de Cultura, Luis Medina Zar; el director del Taller de Danzas Nativas "Huayra Muyoj", Rodolfo Revollo; la directora artística de la Escuela de Danzas "Cristina del Valle", Cristina Tula; y la profesora de danzas árabes, María Rosa David, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias de esta situación de aislamiento social por la que no tienen clases presenciales desde el mes de marzo.

Conversamos con Revollo y Tula para ahondar en la propuesta. Ambos docentes manifestaron su preocupación por un lado por los efectos afectivos de la falta del contacto con sus alumnos, atendiendo a que para los niños sobre todo es angustiante el aislamiento, y que la danza podría ser una opción para aliviar ese estado dado que se pueden implementar las medidas de seguridad. Y por otra parte, y no menos fundamental, la cuestión económica de la actividad en este caso puesto que las escuelas de danzas tiene dos líneas principales de producción, la de la educación y la de los espectáculos, y las dos están cortadas.

Los profesores aseguran que con un protocolo adecuado a las disposiciones que demanda el COE, se podría trabajar garantizando la salud. Y que esto se podría implementar en todas las academias de la provincia.

Revollo comentó que "desde que estamos con esto de la pandemia, venimos tratando de llevar adelante la enseñanza con las clases virtuales, en vivo, con videos y plataformas para subir trabajos prácticos. Los profesores prepararon las clases teóricas con videos, etc., pero es importante el poder estar, compartir, bailar, disfrutar la clase, más allá del esfuerzo que hacemos todas las semanas para mantenernos en contacto". Y continuó, porque "además, los que más están cumpliendo la cuarentena son los chicos, ellos son los que no salieron a ningún lado hace más de un mes, no pueden hacer nada, extrañan sus actividades, los compañeros, etc."

Contó que en la reunión mantenida se sintió el apoyo del secretario de Cultura, con quien entre los dos protocolos que llevamos para proponer, armamos uno mejorado para presentar al COE. "Esperamos que cuando exista la posibilidad de retomar actividades, las escuelas de danzas sean una de las primeras", manifestó Revollo, y fundamentó su consideración: "Lo haríamos manteniendo el distanciamiento social, con el uso del barbijo, albohol en gel, limpieza entre clases para poder desinfectar las aulas antes de cada grupo, limitando el ingreso, dividiendo los grupos, etc.", se explayó. "Realmente vemos que los niños están necesitando alguna actividad, hacer lo que les gusta. Entonces lo que proponemos es para tratar de darles algo en este sentido, cuidando la salud por supuesto", expresó. "Si los adultos llegamos a una saturación, imaginemos lo que les pasa a los niños", comentó.

El protocolo se pensó también teniendo en cuenta que las academias de danza "no tenemos la cantidad de alumnos que tiene una escuela, no están los chicos cuatro o cinco horas en el mismo establecimiento como en los colegios, no tenemos recreos donde se junten los chicos. Son muchas la diferencias que hacen que los chicos no estén en contacto permanente", se explayó.

Por otro lado, manifestó que "todos los que estamos en este rubro, no estamos pudiendo trabajar, es mucha la gente que no está teniendo un ingreso. A todo lo que tiene que ver con el trabajo psíquico y físico, se le suma lo económico. Nosotros seguimos pagando alquiler, impuestos, sueldos, etc.".

"La gente de la cultura la estamos pasando mal. Son varios los factores que se suman", continuó, "nosotros para paliar un poco la situación, seguimos con la modalidad virtual, y seguimos subiendo actividades y además aportando al público en general con clases gratuitas en Facebook, para que los grandes también puedan distraerse. En un principio pensamos que esto iba a ser mucho más corto, pero ahora pensamos en cómo hacer para que el que se queda en casa pueda distraerse".

Comentó también que están en contacto con varias academias y directores, como Fulvia Chagra que tiene su estudio de danzas clásicas, y esperan que se sumen todos los de la provincia.

Cristina Tula contó también su experiencia, ella es la directora artística de la Escuela de Danzas "Cristina del Valle", que fundó y dirige su madre, la reconocida María del Carmen Calneggia.

"En nuestra escuela, tuvimos una reacción rápida con Francisco Chañi (secretario y coreógrafo de la institución), porque el primer lunes de la cuarentena ya tuvimos la primera clase online", contó. "De todas formas, la situación no es la misma, porque mucha gente dejó, otros no pueden pagar. Los más chiquititos no se adaptan a esta modalidad", pero reconoce que "ésta es una nueva forma de estar, de pensar".

"El otro día hablaba con profesoras del Movimiento Federal de Danzas. y decíamos que hay que pensar esto de otra manera porque la problemática es mucho más profunda que el Covid 19. Tenemos que ser creativos a la hora de ver de qué manera podemos seguir, porque ésta es nuestra fuente de trabajo y la de un montón de gente. Tenemos más de 45 años en esto y nunca hemos parado. Esto nos agarró cuando estábamos empezando el ciclo en marzo", comentó Tula. "En mayor o menor medida, todos los que nos dedicamos a la danza nos vemos afectados. No importa cuántos profesores tengamos, nos ha afectado a todas las academias por igual, porque seguimos pagando impuestos, porque hasta el momento no nos hemos acogido a ningún financiamiento", explicó.

Sobre la experiencia, dijo que "gracias a Dios tenemos un grupo de profesores muy activos, y tenemos "feed back" con los alumnos que nos mandan los videos con las "coreos" y practicando. Esto va a seguir, y nos vamos a tener que repensar para saber de qué manera volvemos".

La función social de la enseñanza de la danza

Tula entiende que su función como docentes es "contener y apoyar a sus niños, y a un montón de gente que no se puede mover. La educación es un proceso colectivo, es mantener más allá de las distancias las cuestiones afectivas, las cuestiones del vínculo. Los chicos hace un mes que no salen, y no todo el mundo tiene patio, o verde. o amplitud en la casa. Vamos a mantenernos en la función para la que fuimos creados, nuestro rol en la sociedad, y nuestra fuente de trabajo, porque las dos cosas van acompañadas.

Y sobre ek protocolo posible pensado para poder continuar con las clases rpesenciales de danza, comentó que "no somos ni un gimnasio dnde haya aparatos que puedan tocar todos, ni un colegio, no tenemos multitud. Podemos asegurar normas de distancia, limpieza y tiempos de trabajo".

"Vamos a trabajar danzas sin contacto", comentó e instó a todos los profesores y academias a unirse para trabajar junto a la Secretaría de Cultura, "teniendo en cuenta que no tenemos un colegio profesional y necesitamos recuperar nuestra línea de producción", concluyó.

Finalmente invitó a transitar esta cuarentena "con alegría y no desde la queja, hay que buscar lo positivo. En mi caso me llevó a juntarme con mis colegas", cerrar.