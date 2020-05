San Martín y un duro momento económico

San Martín de Tucumán está preocupado de cara al futuro. La idea de AFA es que el ascenso de la Primera Nacional se dirima en la cancha, pero el “santo” perderá 15 jugadores porque los contratos vencen el 30 de junio.

Así, tendrá un plantel que puede quedar diezmado, un equipo titular que se mantuvo meses en la cima pero perdería el 80 por ciento de sus integrantes y una institución bajo amenaza de colapso financiero. Varias voces cuestionaron la forma y los alcances de la medida que, contrariamente a lo que expresan las autoridades de la AFA, no fue consensuada por todos los clubes y se fue construyendo a partir de la opinión de la mayoría de los que quedaron bien parados, en especial los que se aseguran un lugar en las competencias internacional de 2021 y la continuidad en la máxima categoría cuando el descenso parecía inminente.

Entonces la medida dispone que los ascensos a Primera deberán resolverse por la vía deportiva cuando las condiciones sanitarias lo permitan, dejando abierta en forma imprecisa la definición, sin saber cuándo ni cómo se va a disputar. “No queremos que nos regalen el ascenso, sólo pedimos un trato igualitario y si hay que jugar que jueguen todos cuando se pueda de acuerdo a lo que estaba previsto, o que no juegue nadie y se definan los ascensos tomando las posiciones de los equipos al momento de la suspensión”, reclamó el presidente del club tucumano, Roberto Sagra, en diálogo con Télam. La preocupación va más allá de tener que jugar para definir el ascenso, ya que las versiones indican que el próximo paso que se dará en AFA es decidir que todo lo que se jugó hasta el momento no tenga validez y se busque un sistema de definición completamente diferente, que beneficiará a clubes que tuvieron una mala temporada y quedaron relegados en la discusión.

Entonces, en Tucumán, del equipo titular que se mantuvo en la cima todo el torneo podrían dejar el club Pier Barrios, Abel Luciatti, Emiliano Amor, Mauro Bellone, Juan Mercier, Claudio Mosca, Nicolás Castro y Luciano Pons, el 80 por ciento de la base, y sólo tienen asegurada la continuidad Ignacio Arce, Lucas Diarte y Gonzalo Rodríguez. La situación se complica si se tiene en cuenta que en esa fecha se vencen los préstamos de varios futbolistas y el club no sólo tendrá que renegociar los contratos sino también buscar la forma de prolongarlos con los clubes que tienen los derechos federativos. El conjunto tucumano cuenta con uno de los tres presupuestos más importantes de la categoría, superior incluso a muchos equipos de la Superliga, pese a que los ingresos son inferiores, especialmente los que provienen de la televisión. Mantener esa estructura durante varios meses en medio de la incertidumbre puede llevar al club al colapso financiero. “Se está haciendo una diferencia total y esto marca una cuestión de antifederalismo porque el daño a San Martín es más grande que a otras instituciones”, sostuvo Sagra.

Opinión de Caruso

El director técnico de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, se mostró en desacuerdo con la medida adoptada por las autoridades de la AFA de no tener descensos en todas las categorías y consideró que sólo se benefician “los que hacen mal las cosas”.

“¿A quién benefician estas medidas de no tener descensos? A nadie. O, mejor dicho, a los que hacen mal las cosas. Ahora los clubes corren a los jugadores que ellos dicen que son caros o a los técnicos, ¿para qué?, para jugar con los pibes y que todo le salga gratis o muy barato”, cuestionó en una nota con el sitio MundoD, del diario La Voz del Interior. “Por favor; esto no se entiende y a los técnicos no se nos pregunta nada. Van a quedar un montón de muchachos en la calle, sin trabajo”, alertó. “En AFA hacen lo que quieren. No le preguntan a nadie ni consultan nada.

Creo que está muy mal lo que están haciendo. Si tuviera la posibilidad de sentarme en una mesa con todos los dirigentes, les daría mi punto de vista”, aseguró. Caruso Lombardi cumple con la cuarentena en Buenos Aires y realiza acciones solidarias junto a otros DT: “Estamos repartiendo máscaras. Le dimos 1.500 al Garrahan, otras 500 entre los hospitales de Morón y el de Villa Soldati. Y ahora mando 150 para el Sanatorio Allende de Córdoba”, dijo. El DT se refirió también a la situación del plantel de Belgrano y aseguró: “He hablado con los dirigentes y sé que están trabajando para cubrir gastos”, finalizó.