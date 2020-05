Se asesoran a las municipalidades

El secretario de Deportes y Recreación, Hugo Flores, comenzó a realizar videos conferencias con los Directores de Deporte de los diferentes municipios de la provincia para poner en conocimiento las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia, COE.

Los directores de San Pedro, El Carmen, Monterrico, Palpalá, La Quiaca, Abra Pampa y Tres Cruces, fueron los primeros en establecer las video llamadas. Se habló sobre las actividades permitidas por el COE, caminar, correr y ciclismo. “Se determinó que sean ellos quienes tengan la potestad de delimitar la circulación, sobre todo para que las personas tengan un espacio amplio de circulación”, dijo Flores. Cada municipio diseñó un circuito para el ciclismo recreativo. Flores aclaró que, en la zona de la Quebrada y Puna, caminar y andar en bicicleta es una cuestión normal. “Nos sorprendió que, en Tres Cruces, las personas no salen, no están haciendo uso de esa actividad”, sostuvo Flores. Mientras que, en La Quiaca y Abra Pampa, hay circuitos establecidos para circular, con poca demanda. En la zona de El Carmen, Monterrico, Palpalá y capital, hay circuitos determinados. En la zona de El Carmen, Monterrico, Palpalá y capital, hay circuitos determinados. Se evidenció que los ciclistas de Capital se desplazan hacia la zona de El Carmen, no respetando los circuitos establecidos.