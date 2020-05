Un grupo que ayuda a la gente ante las situaciones de riesgo

El Colegio de Profesionales del Servicio Social creó un equipo operativo voluntario de profesionales dispuestos a orientar y contener a las personas que tengan dificultades de toda índole durante el período de cuarentena a través de números telefónicos que están a disposición de aquellos que se encuentren atravesando una situación problemática.

El equipo trabaja ante situaciones de violencia familiar, de género, adultos mayores, salud mental y discapacidad, entre otros. Además están dispuestos a asesorar a la población sobre el subsidio de diez mil pesos de Nación y otras cuestiones relacionadas a beneficios sociales.

Para consultas en general sobre beneficios u otros asesoramientos comunicarse de 8 a 12 al 3884156123; de 8 a 11 al 3885858574 o al 3885197108; de 11 a 13 al 3884729714. De 14 a 17 al 3884499706 o al 3885803361; de 18 a 21 al 3886869873. Por asuntos relacionados a violencia de género los números disponibles las 24 horas son: 3885072571 o 3885025487. Además para esta problemática una línea gratuita que es la 144 funciona todos los días las 24 horas y es un número sin cargo.

Por temas relacionados a salud mental y discapacidad, de 14 a 21, comunicarse al 3884297265 o al 3884384212. Para consultas al área de adultos mayores: 3885803361 (todos los días de 14 a 17) y 3885858574 (todos los días de 17 a 20).

En ese contexto, Analía Valdiviezo, referente de ese espacio, remarcó que "con esto sale a relucir lo mejor que tiene cada uno como persona, hay muchas que se involucraron y decidieron formar parte de este equipo para poder ayudar. Obviamente con todos los recaudos que se requieren porque son mamás, papás o tienen familiares a cargo, pero sobre todo quiero destacar que prevalece el espíritu. La mayoría de las consultas fueron de necesidades terapéuticas y también articulamos con organismos gubernamentales sobre urgencias y emergencias".

"Mucha gente está llamando y de todas las localidades. Más de lugares en los que el internet no llega con facilidad, entonces nos mandan Whatsapp y las colegas inscriben para facilitarles ese paso, además de explicarle todo lo requerido sobre ese beneficio", afirmó.

Brindan un asesoramiento exhaustivo sobre cualquier información que requiera la población. Asimismo, sostuvo que "el fin es colaborar en algo con las familias y acercarles ese recurso que muchos no cuentan como es el acceso a internet, a redes sociales. Estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena".

Además indicó que "es importante contener a toda la sociedad. A los adultos mayores hay que tenerlos muy en cuenta porque además de ser una población vulnerable en relación al coronavirus, ellos están amedrentados por lo que escuchan y ven en las redes sociales, no la están pasando bien. Piensan que son la parte olvidada de la sociedad y muchos dicen que quizás no se mueran de coronavirus, pero sí de depresión porque sienten que nadie se acuerda de ellos. Me tocó hablar con adultos mayores que piensan de esa manera por eso es importante que se comuniquen con nosotros".

Casos de violencia

Valdiviezo señaló que las situaciones de violencia en la pareja y la violencia familiar en el hogar se potenciaron con total seguridad, dado a que este aislamiento social obligatorio, significa que la mujer está en contacto con su victimario durante las 24 horas del día, al igual que sus hijos.