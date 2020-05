Una ex Leona campeona del mundo está en "primera línea"

La responsable directa del primer título Mundial de la Selección Argentina femenina de hóckey sobre césped en Perth 2002, la exarquera Mariela Antoniska cumple su función como médica pediátrica en plena pandemia por el coronavirus, en la ciudad de Buenos Aires.

Antoniska, que además logró medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos, trabaja en el hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, la primera línea de la lucha contra el virus.

"Los médicos estamos en la trinchera dejando todo", advirtió Antoniska en declaraciones reproducidas por el portal Argentina.gob.ar.

"Estamos todos como sociedad luchando contra esta pandemia. En Salud tenemos quizá una responsabilidad mayor y tomamos también todos los cuidados para no contagiarnos, sin dejar de brindar la atención -en mi caso en pediatría- que requiere cada uno de los pacientes", explicó.

Antoniska realizó su carrera mientras jugaba con la Selección Argentina -se recibió en 2007-, la cual dejó en primer término para ser madre.

Jugadora del club Lomas Athletic, la arquera opinó que el Gobierno nacional del presidente Alberto Fernández "tuvo un buen abordaje de la situación, decidiendo una cuarentena temprana".

"Viendo lo que pasó en Europa o en Estados Unidos, quizá para septiembre u octubre estemos en un cuadro de situación donde podamos volver a disfrutar del deporte y de una vida normal", anticipó la exarquera.

Por último, remarcó: "Es clave que la curva siga achatada y no lleguemos a esos picos que tuvieron en otros países, mientras más nos cuidemos más pronto podremos visitar a nuestras familias y amigos".

Vale resaltar que otra gran deportista argentina, Paula Pareto, también se sumó al equipo sanitario de Buenos Aires para combatir al coronavirus.

La judoca fue la primera mujer argentina en colgarse una medalla dorada en la historia de los Juegos Olímpicos en Río 2016. Hoy, a pocas horas de la confirmación de que la última cita olímpica de su carrera se postergó hasta el 2021, la judoca sacó de foco el tatami y se puso el delantal médico para regresar al hospital de San Isidro, su otro lugar en este mundo.

Malestar

“Por desgracia pasó lo mismo en muchos otros hospitales. La verdad no se entiende qué piensan para hacer todo a la inversa”, se quejó Paula Pareto al enterarse que bajaron un 12% el sueldo a los médicos del hospital Italiano. Realmente no se entiende.

“Ganó” Canapino en TC

El piloto bonaerense Agustín Canapino (Chevrolet) se adjudicó ayer la competencia “virtual”, desarrollada a través de simuladores, del Turismo Carretera, que utilizó el recreado escenario de Villicum, de la provincia de San Juan. El tricampeón vigente y uno de los máximos favoritos a revalidar la corona, antes de que la pandemia del coronavirus interrumpiera la actividad oficial de la máxima categoría automovilística, se impuso al cabo de 27 vueltas. El oriundo de la ciudad de Arrecifes aventajó a su coterráneo Nicolás Trosset (Dodge), quien había ganado la competencia anterior en Toay, La Pampa. El neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino) ocupó la tercera colocación, mientras que su comprovinciano Lautaro de la Iglesia (Ford) se ubicó cuarto.

El santafesino Facundo Ardusso (Torino), luego de avanzar 21 posiciones en pista, terminó en el quinto lugar. Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera: Trosset 132,5 puntos; Canapino y Benvenuti 102,5; Mauricio Lambiris 88,5. La idea con este campeonato virtual de automovilismo es que los amantes de los “fierros” puedan seguir disfrutando de la adrenalina que implica ver en acción a sus ídolos en cada una de las competencias en vivo, ahora suspendidas.

Cuestionamiento al tenis

El tenista argentino Marco Trungelliti cuestionó ayer a los organismos del tenis por el trato hacia los profesionales que no ocupan los mejores puestos del ranking mundial en medio de la pandemia del coronavirus. “Los organismos del tenis son penosos y de la manera que manejan la situación, sólo se me ocurre decir que es pobre. Todo el sistema está bastante flojo y no tienen en cuenta a los entrenadores, los preparadores físicos, que son gente que vive de la disciplina”, señaló Trungelliti en declaraciones a la agencia EFE. Sobre la reanudación de los torneos, manifestó: “Para este año lo veo imposible porque es una cuestión que todo el mundo tiene que estar sano y esto por desgracia no va a pasar”. En cuanto a su situación económica y la de sus colegas, el santiagueño sostuvo: “Los tenistas profesionales no tenemos sueldo fijo. En el momento que dejamos de jugar, dejamos de producir en su totalidad”.

Y añadió: “Gastamos mucho cuando viajamos y es verdad que esta parte la ahorramos, pero la posibilidad de ganar dinero en los torneos no existe”. En ese sentido, Trungelliti continuó dicienteo que “puedo decir que me mantiene mi mujer. Estuve 112 del mundo en el 2019, la gente debe pensar que tengo la vida solucionada pero soy un ser humano más. Lo que pude ganar en su día, genial, pero ahora me toca gastarlo y es fastidiado para nosotros”, concluyó el tenista.