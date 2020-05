Ronaldo volvió a Turín y aguardan por Dybala

El astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, llegó hoy a Turín luego de dos meses de ausencia y estará dos semanas de cuarentena antes de incorporarse a los entrenamientos de Juventus.

La prensa lusitana había adelantado que se resolvieron los problemas que habían obligado a cancelar en tres oportunidades el plan de vuelo del avión privado del delantero, que regresó luego de pasar la cuarentena en su isla natal de Madeira, confirmó un despacho de la agencia italiana de noticias Ansa.

El atacante de 34 años se presentará mañana al centro médico del club turinés para realizarse los controles de coronavirus y demás exámenes médicos, para luego iniciar el aislamiento obligatorio que abarcará dos semanas para aquellos que provienen del exterior del país.

Por otra parte, el colombiano Juan Cuadrado, el galés Aaron Ramsey, y los italianos Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi y Carlo Pinsoglio fueron los primeros futbolistas del plantel de la Juventus en realizarse los controles de la Covid-19.

Luego de pasar esta primera instancia, los jugadores podrán retomar los ejercicios de manera individual y respetando los protocolos sanitarios de prevención.

A su vez el delantero argentino Paulo Dybala deberá someterse a un control para determinar si ya superó el coronavirus que contrajo, para así sumarse a sus compañeros de la "vecchia signora".

"No pensaba que pudiera extrañar tanto jugar y entrenarme. Necesito volver a jugar, ver a mis compañeros, mis amigos y tocar el balón", declaró el exInstituto, de Córdoba, en la cuenta de las redes sociales de la empresa de indumentaria deportiva Adidas.

El atacante de 26 años contó que juega en su casa, pero admitió que "no es lo mismo", y manifestó que precisa ponerse los botines, "correr y hacer un gol".

"Pasó demasiado tiempo sin entrenamientos y no es como estar de vacaciones, donde ya sabes cuánto tiempo estarás sin actividad y lo único que debes hacer es relajarte y mantenerte un poco en forma", precisó el jugador cordobés.

"En casa me entreno desde que me dieron la posibilidad de hacerlo, con el equipamiento de que dispongo. Pero estar aislado por tanto tiempo me hizo sentir nuevas sensaciones y encontrar nuevas costumbres. Ahora siento pasión por el yoga y me ayuda muchísimo", finalizó Dybala.

Juventus, líder del campeonato italiano, aguarda la llegada del argentino Gonzalo Higuaín.

En tanto, el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, explicó que desde el 18 del corriente los equipos podrían entrenarse con normalidad, pero remarcó que "nada ha cambiado".

La Serie A tiene a Juventus como puntero con 63 puntos, seguido de Lazio (62), a falta de 12 fechas, y sueña con otro título.