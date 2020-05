Detectan un caso sospechoso de coronavirus en Villazón y alerta a autoridades en la frontera

LA QUIACA (Corresponsal) Gran revuelo causo la noticia al otro lado de la frontera, y preocupación en La Quiaca debido a que en las últimas semanas el contrabando de hojas de coca se incrementó considerablemente.

Esto se traduce en que hay compradores argentinos que cruzan la frontera para comprar coca, y pasadores bolivianos que ingresan al país para dejar la hoja milenaria.

En conferencia de prensa convocada por Jorge Fernando Acho, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, informó que ese municipio presenta el primer caso sospechoso de coronavirus.

El jefe comunal dijo a los medios presentes, “es obligación de las autoridades informar y sobre todo no ocultar para que la población no diga que le estamos ocultando cosas. Yo no quisiera alarmar pero debo llamar a la reflexión, insto a que la población debe de ser más consciente y prudente” señaló.

Por su parte el medico Vico Ramírez quien es responsable de la Red de Salud del Municipio de Villazón, informó que efectivamente tienen el primer caso sospechoso de coronavirus.

“Tenemos un caso sospechoso captado en el Hospital San Roque, está en aislamiento al igual que sus familiares y personas con quien tuvo contacto” explicó.

El galeno dio cuenta que el paciente sospechoso, es una persona de sexo masculino, de 67 años de edad, y pudo que conocerse llegó a Villazón el pasado viernes 1 de mayo, en un camión procedente de La Paz, municipio de Chiracoro.

El caso sospechoso también tendría registro de haber sido atendido en el Hospital Bracamonte el pasado 27 de marzo en la ciudad de Potosí, “por ser procedente de una ciudad donde hay el virus, ya se tomó la muestra para ser analizada y descartar la sospecha” afirmó Ramírez.

Las pruebas ya fueron remitidas a la capital potosina en una ambulancia, y recién podrán conocerse los resultados este martes o en las primeras horas del miércoles.

Villazón adoptó medidas preventivas, como el cierre de todos los accesos a esa ciudad, puente internacional y caminos vecinales.

Solo está permitido la provisión de alimentos mediante transporte terrestre, las máximas autoridades aguardaban los resultados para determinar los pasos a seguir, según anticiparon esa población podría decretar la cuarenta estricta durante 15 días.