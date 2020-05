"El transporte de Jujuy se encuentra en una situación de total quebranto"

-¿Cómo está el sector del transporte en la provincia?

El sector del transporte, obviamente, está en serias dificultades.

El que más dificultades tiene es el de larga distancia, porque no está trabajando absolutamente nada, y tiene que atender a cuestiones que ya han sido pactadas con anterioridad; proveedores, combustible, compra de repuestos en general, y obviamente, atender a los sueldos que se están viniendo; entonces, la situación es muy crítica.

Si bien el Gobierno ha prometido un apoyo, una ayuda, todavía no la vemos, todavía la plata no la tiene la gente, porque va a ir directamente a las cuentas de los trabajadores, pero va ser una ayuda digamos, no importantes, pero el tema es de dónde vamos a conseguir los fondos los de larga distancia para pagar la diferencia. Esto es porque tenemos cheques y obligaciones pendientes, y no tenemos ningún ingreso. De manera que esta va a ser la gran cuestión de este mes.

En el sector provincial, estamos trabajando reducidamente, prácticamente a pérdida; estoy hablando de las líneas de media y larga distancia provincial, también con serias dificultades.

En el sector de líneas urbanas, ahí las cosas son un poquito distintas; el nivel de trabajo es distinto, y el nivel de ayuda del Gobierno también son distintas. En el caso de los provinciales están recibiendo una ayuda que obviamente no alcanza para atender a todas las situaciones salariales sin tener en cuenta las restantes. De manera que la situación del transporte en estos momentos, de media provincial y de larga distancia, es de total quebranto.

-¿Y cuánto tiempo cree que tardará en regularizarse la situación en el sector?

Nosotros tenemos la esperanza de que a nivel provincial, porque no tenemos casos (de Covid-19) y la situación es totalmente distinta por lo menos dentro del territorio de la provincia, se vayan liberando algunas actividades que permitan que podamos ir incrementando los servicios de transporte.

Pero, hay que tener en cuenta que no funcionando la actividad pública, y no funcionando escuelas, colegios, esto es una importante cantidad de pasajeros que nutre al servicio provincial. Mientras eso no suceda, mientras esto no se regularice totalmente, las empresas vamos a seguir trabajando con serias dificultades, y a un porcentaje que prácticamente no es significativo, y que no nos favorece económicamente. Larga distancia es la que menos expectativas tenemos, porque incluye primero la autorización de la Nación, y segundo, el paso por varias provincias, que a veces cierran sus fronteras y no dejan que haya un tráfico fluido. De manera que no puedo decirle ni treinta, ni sesenta ni noventa días porque no sabemos qué decisión van a tener las autoridades, y cuál va a ser la importancia que puede tener la enfermedad, la evolución que tenga en los próximos días y en los próximos meses.

-Entonces, tampoco se están vendiendo pasajes a futuro para larga distancia...

No, no, absolutamente no. Y se nos está ofreciendo algunos créditos que en otras oportunidades serían ventajosos, pero a los créditos hay que pagarlos aunque tengan un interés cero; y si usted no que tiene ingresos, con qué lo va a pagar, vendiendo activos solamente. Y la venta de activos en este momento es prácticamente imposible. A quién le vendemos nuestros activos cuando los activos no sirven para trasladar gente, están parados, obviamente nadie va a comprar, porque esta sería la solución, vender parte de nuestros activos, pero eso es una cosa imposible, porque los precios que seguramente ofrecerán seguramente serán irrisorios, y además, no hay oferentes de compra de nuestros activos.

-¿Cómo han hecho para pagar los sueldos de marzo y abril?

Abril, no lo hemos pagado todavía. Marzo, hemos pagado un porcentaje porque se trabajó casi hasta el 20 de marzo. De manera que algunos ingresos hubo y con eso hemos hecho frente a los sueldos que se presentaron. Algunas actividades como por ejemplo del servicio urbano ya se comprometió a pagar el 100%, algunos ya pagaron, los provinciales no pagaron el 100%, todavía estamos debiendo una parte, y los nacionales también estamos debiendo una parte.

A la gente que trabajó se le pagó, pero a la gente que no trabajó, hay un porcentaje que va a tener que esperar un poco más.

-Ante esta situación, ¿están en conversaciones con el Gobierno para atender los problemas que tienen? ¿Tienen alguna perspectiva de algún diálogo?

Las conversaciones son con el director de Transporte, con el ministro de Obras y Servicios Públicos, y también con el ministro de Trabajo que nos atendió muy deferentemente en este último tiempo.

Pero lamentablemente aquí hay una cuestión económica, y la cuestión económica que está ofreciendo o que ya paga el Gobierno, no es suficiente para atender todas las situaciones que se están presentando. Hay que tener en cuenta que tenemos comprometidas obligaciones, que están entrando los cheques, se están rechazando, pero tarde o temprano, la gente va a querer cobrar, y no sé si no nos quedará otra a algunas empresas, de presentarnos en concurso, en fin, no tenemos nada todavía porque no sabemos cuál va a ser la evolución de este tema. Así que no tenemos ninguna perspectiva positiva en estos próximos meses, salvo lo que está: larga distancia parado, media distancia trabajando a pérdida y el urbano, trabajando al 50%.

-¿Algo que quiera agregar al respecto?

Bueno, que esperamos que esto se solucione lo más pronto posible porque es de nuestro interés de que volvamos a trabajar, y poder pagar nuestros salarios como siempre lo hemos hecho, y ojalá que la salud de la gente mejore. Estas son nuestras expectativas, pero sólo son expresiones de anhelo porque no tenemos en concreto, que nos hagan avizorar a corto plazo una solución a este tema.