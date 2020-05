"Un 70% de los obreros informales sigue parado"

La crisis que generó la pandemia en distintos sectores de la economía argentina es preocupante. Muchos de ellos continúan paralizados, mientras que unos pocos comienzan a volver a la normalidad. Es el caso de la construcción, que aunque empezó a movilizarse, no logra recuperarse y registra dificultades en su reactivación.

La construcción sumó 18 meses de caída. Según el Indec, en el acumulado del primer bimestre de 2020 cayó 17,8% respecto a 2019.

Pedro Campos, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Jujuy, dijo a El Tribuno de Jujuy que "ya veníamos con problemas, pero la pandemia agravó la situación".

La construcción fue habilitada hace dos semanas por el Gobierno nacional para volver a funcionar. Si bien se trata de un sector clave, se presenta una serie de dificultades que hacen que el sector no consiga levantarse.

Sobre esta situación, Campos dijo que "las obras chicas y privadas pudieron continuar, pero muchas obras públicas no, porque en medio de la pandemia se tomaron fondos que estaban destinados a estas obras, por lo cual quedaron desfinanciadas" y agregó que "ya veníamos desfinanciados o con problemas de pago, pero esto agravó la situación, tanto en Nación como en Provincia".

En ese sentido alertó que "hay muy pocas obras en marcha y las que se están ejecutando no tienen renovación y tampoco hay licitaciones nuevas". Además, indicó que "las necesidades de financiamiento ahora son mayores que las que había antes. Eso también complicó la reactivación para las empresas".

Respecto a la cantidad de trabajadores que se ven afectados por este parate en el sector, el dirigente afirmó que "hay unos 3.500 obreros agremiados en la Uocra que son contratados por las empresas privadas" y estimó que "un 70% de los trabajadores informales, que realizan obras más chicas o realizan reparaciones en las casas particulares, sigue parado".

El representante de la Cámara Argentina en la provincia resaltó que la construcción "es un sector que viene muy golpeado desde hace más de un año" y que "aunque esperamos que la situación mejore próximamente no se ve un panorama muy distinto".

Para Campos "las obras que van a venir no son de gran envergadura o no van a ser obras que realmente marquen una diferencia". En este sentido adelantó que "hay un plan provincial de viviendas que todavía no podemos empezar, que está listo y lo único que falta es tomar una decisión que implica una disposición de fondos, que hoy no se tiene en claro si se lo quiere gastar ahí o no".

El referente de la Cámara señaló que "es clave la recuperación del sector, porque en realidad reactiva a muchos otros sectores".

Finalmente, Campos dijo que desde la Cámara mantuvieron reuniones con el Gobierno provincial y que el gobernador expresó que "la obra pública se iba a reactivar porque iba a ser el motor de la economía, pero todavía no se concretó" y agregó que "hay que hacer que de alguna forma estas buenas intenciones se plasmen en obras que se liciten, en obras que se adjudiquen, en obras que se ejecuten y en obras que se paguen".